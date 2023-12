Késelő, kalapácsos terrorista Párizsban – „Allah akbar"...

2023. december 3. 09:29

Egy embert késsel megölt, két másikat pedig kalapáccsal megsebesített szombat este egy támadó Párizsban, az Eiffel-torony közelében, miközben szemtanúk szerint azt kiáltotta, hogy "Allah akbar". Rendőrök elektromos sokkolóval ártalmatlanították és a helyszínen őrizetbe vették - közölte Gérald Darmanin belügyminiszter.

Először a bűnügyi rendőrség indított vizsgálatot gyilkosság és gyilkossági kísérlet miatt, majd a terrorelhárítási ügyészség vette magához az ügyet.



Az elkövető Armand R., 26 éves, Párizs egyik elegáns elővárosában, Neuilly-sur-Seine-ben született francia állampolgár, pszichológiai problémákkal küzd, radikális iszlamista nézetei miatt szerepel a titkosszolgálatoknak az állambiztonságra veszélyes személyekről vezetett nyilvántartásában. Még 2016-ban négy évre elítélték egy merényletterv miatt, szabadulása óta a titkosszolgálatok megfigyelése alatt állt - mondta a helyszínen a belügyminiszter.



Az áldozat egy német állampolgárságú férfi, aki turistaként tartózkodott a francia fővárosban. A támadáskor a feleségével és barátjával volt, ők nem sebesültek meg a merényletben. A két sérült egy hatvanas éveiben járó francia és egy külföldi turista, utóbbi állampolgársága nem ismert, nincsenek életveszélyben.



A rendőrség szerint a letartóztatásakor a merénylő közölte: nem bírta elviselni, hogy muzulmánokat ölnek szerte a világon.



"Azt tudom, hogy azt mondta, hogy Allah akbar. Állítólag a taxisofőrnek mondta, aki közbe akart avatkozni, és állítólag a rendőröknek is mondta" - fogalmazott a belügyminiszter, aki szerint az elkövető a rendőröknek arról is beszélt: "dühös amiatt, ami Gázában történik, Franciaország bűnrészes abban, amit Izrael tesz, és elege van abból, hogy muszlimok halnak meg".



A tárcavezető azt is közölte, hogy a merénylő a szüleivel él, és pszichiátriai kezelés alatt áll.



"Nem engedünk a terrorizmusnak. Soha" - írta az X-en Élisabeth Borne francia miniszterelnök, aki támogatásáról biztosította a sérülteket és hozzátartozóikat, valamint köszönetét fejezte ki a rendfenntartó erőknek és a mentősöknek a bátorságukért és a professzionalizmusukért.

MTI