Kéknyelv-betegség

2023. december 5. 09:36

A magyar állatállomány védelme érdekében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) elrendelte a Magyarországra szállított szarvasmarhák vizsgálatát, ugyanis Hollandiában, Németországban és Belgiumban is megjelent a kéknyelv-betegség, amely a kérődző állatokat támadja meg - közölte a Nébih a honlapján.

Hollandiában szeptember elején kitört, majd országszerte rendkívül gyorsan elterjedt a kéknyelv-járvány. Október elején, a korábban mentes státuszú tagállamok közül Németország és Belgium is bejelentette a betegség holland határhoz közeli megjelenését.



Mindezek miatt a Nébih - a betegség leghosszabb lappangási idejét figyelembe véve - a 2023 júliusától Magyarországra érkező fogékony állatszállítmányok vizsgálatát írta elő. Az érintett 59 szállítmánnyal érkezett csaknem 3800 szarvasmarhából a vizsgálat idején már csak mintegy 1150 állatot tartottak az országban, a többit harmadik országokba exportálták.



A vármegyei kormányhivatalok bevonásával csaknem 1700 mintavétel és laboratóriumi vizsgálat történt, amely a másik tagállamból érkező szarvasmarhákkal együtt tartott állatokat is érintette. Idáig öt tenyészetben tizenöt holland származású, nem vakcinázott állatnál igazolódott, hogy korábban találkoztak már a vírussal, megfertőződtek. Bár ezen szarvasmarhák fertőzésveszélyt nem jelentenek, de az eredmények azt mutatják, hogy Magyarország kéknyelv-betegség mentességének megőrzése szempontjából kulcsfontosságú a megelőzés, beleértve a vírus terjesztésében szerepet játszó szúnyogok elleni védekezést, valamint a karantén előírások szigorú betartását. Ez azért is fontos, mert a kéknyelv-betegség mentes státusz elvesztése kereskedelmi korlátozásokat jelenthet a fogékony kérődző állatokat tekintve - ismertette a hivatal.



A Nébih információi alapján a korlátozások bevezetése óta sem szarvasmarha, sem juh vagy kecske szállítmány nem érkezett Magyarországra Hollandiából, valamint más tagállamok fertőzött területeiről. A fertőzést közvetítő törpeszúnyogok aktivitási időszaka a hideg időben megszűnt. A hivatal azonban felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy az érintett országokból származó állatok vásárlásánál különös gondossággal járjanak el, az előírt kezeléseket, vizsgálatokat, karanténozást minden esetben teljesítsék.



A Nébih az oldalán arra is kitért, hogy a kéknyelv fertőző vírusos állatbetegség, amely a kérődző állatokat (szarvasmarha, juh, kecske, vadon élő kérődzők) támadja meg.

Egyéb állatokra és az emberre a vírus nem veszélyes. A kórokozót kizárólag a Culicoides nemzetségbe tartozó törpeszúnyogok terjesztik. Állatok közti közvetlen kontaktussal, illetve egyéb úton a fertőzés nem terjed.

MTI