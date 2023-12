Új bölcsődét építettek Sopronban: Mosolyvár

2023. december 6. 06:59

Mintegy 1,2 milliárd forint kormányzati támogatásból új bölcsődét építettek Sopronban, amelyben 84 kisgyermeket tudnak nevelni napközben - tudatta a soproni önkormányzat az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a Hillebrand Jenő utcában található Mosolyvár Bölcsőde megépítésére nagy igény volt a környéken élő kisgyermekes családok részéről is.



A kivitelezés során három nevelési-gondozási egységet alakítottak ki, amelyekben hat csoportban gondozzák a gyermekeket.



Az intézményben megépítették a szükséges kiszolgálóhelyiségeket, vizesblokkokat, konyhát, fedett teraszokat és játszókertet is.



Az egyszintes, hagyományos építésű épület a legújabb hőtechnikai előírásoknak megfelelő anyagok felhasználásával, szerkezetekkel készült. Fűtését hőszivattyús gépészeti rendszer biztosítja, emellett az akadálymentesítés követelményeinek is megfelel.



A bölcsőde épületét mind megjelenésében, mind felszereltségében a gyermekek és a nevelők igényei számára alakították ki - írták.



A közleményben kiemelték, hogy a családok támogatása mellett fontos cél, hogy a soproni gyermekek a lehető legjobb körülmények között nevelkedhessenek, ezért az elmúlt években számos bölcsőde, óvoda és iskola újult meg a városban.



A Mosolyvár Bölcsőde épületét a Swietelsky Magyarország Kft. alakította ki.



MTI