EURO-2024 - Futballjáratokat indít a Wizz Air Németországba

2023. december 6. 10:58

A Wizz Air légitársaság szerdán bejelentette, hogy különjáratokat indít a magyar labdarúgó-válogatott szurkolói számára a jövő évi Európa-bajnokság mérkőzéseire Németországba.

A különjáratok a futballmeccseket követően haza is hozzák a szurkolókat. A légitársaság június 15-én és június 19-én Budapestről és Debrecenből is indít járatokat a mérkőzésekre - áll a közleményben.



Azok a focirajongók, akik a helyszínen szeretnének szurkolni a válogatottnak, már megvehetik fix áras jegyüket a Wizz Air weboldalán, valamint a légitársaság mobilapplikációján keresztül.



"Nagy öröm számunkra, hogy a különjáratok indításával támogathatjuk a magyar válogatott szurkolóinak kijutását a 2024-es Európa-bajnokság mérkőzéseire, hogy élőben láthassák a kedvenceiket és személyesen drukkolhassanak a nemzeti tizenegynek. A járatok menetrendjét kifejezetten a mérkőzések időpontjaihoz igazítottuk, ezzel megkönnyítve a szurkolók hazajutását is" - mondta Trubek Zsuzsa, a Wizz Air kommunikációs menedzsere.



Marco Rossi együttese a 2024-es Eb-n először június 15-én Svájc ellen lép pályára Kölnben, majd négy nappal később a házigazda németekkel, június 23-án pedig Skóciával játszik egyformán Stuttgartban.



MTI