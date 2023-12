Az USA 175 millió dollárt pumpál saját fegyveriparába Ukrajna segítése címén

2023. december 6. 21:56

Az Egyesült Államok újabb 175 millió dolláros (62 milliárd forint) fegyvercsomagot jelentett be Ukrajna katonai szükségleteinek támogatására szerdán.

Antony Blinken külügyminiszter közleménye szerint ha a Kongresszus nem járul hozzá az Ukrajna számára kért költségvetési kerethez, a most bejelentett csomag lesz az egyik utolsó katonai szállítmány. A külügyminiszter a közleményben létfontosságúnak nevezi, hogy az Egyesült Államok továbbra is vezető szerepet tölthessen be az Ukrajna támogatására alakult, 50 országból álló koalíció élén.



A most bejelentett katonai szállítmányt az amerikai készletekből juttatják el az ukrajnai hadszíntérre. A csomag tartalmaz a többi között légvédelmi rendszerekhez utánpótlást, tüzérségi lőszereket, különböző típusú rakétákat, romboló lőszereket, a kritikus infrastruktúra védelmére szolgáló felszerelést, valamint szállítási és kiképzési szolgáltatást.

MTI