Orosz szóvivő: Washington démonizálja Moszkvát

2023. december 7. 18:49

Washington démonizálja Moszkvát, sajnálatos, hogy Joe Biden amerikai elnök azt állította, hogy Ukrajna veresége esetén fegyveres összecsapás alakulhat ki Oroszország és a NATO között- jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak csütörtökön.

"Nagyon sajnáljuk, hogy az amerikai vezetés kitart azon szokása mellett, hogy Oroszországot eszközként használja fel a saját belügyeiben" - hangoztatta a szóvivő.



"Konkrétan ebben az esetben abszolút szemérmetlen módon folytatják országunk démonizálását, hogy megdolgozzák kongresszusi képviselőiket és szenátoraikat" - mondta.



Peszkov szerint a kijelentések célja az, hogy folytatódjon az amerikai adófizetők pénzének "eltüzelése" az ukrajnai háború kohójában.



"Úgy gondoljuk, ez egy nagyon szerencsétlen gyakorlat. Szeretnénk remélni, hogy az amerikai kongresszusi képviselők között még mindig van elég józan gondolkodású ember, aki megérti, hogy ez nem más, mint Oroszország abszolút démonizálása" - hangoztatta a szóvivő.



Biden azon kijelentését kommentálva, miszerint ha az Egyesült Államok nem lesz hajlandó továbbra is segélyezni Ukrajnát, akkor más országok is követni fogják a példáját, kijelentette: "Amerika a mozdony szerepét játssza az ukránok háborúra buzdításában. Természetesen az Egyesült Államok ilyen belső ellentmondásai nem tudnak nem kivetülni az általános hangulatra, beleértve az európaiakét is".



Az orosz védelmi minisztérium csütörtöki hadijelentése szerint több térségben ismét jelentős összecsapások zajlottak az orosz és az ukrán erők között. Három frontszakaszon kilenc ukrán támadást vertek vissza az orosz erők, a harcokban csaknem mintegy 815 katona esett el vagy sebesült meg a frontvonal mentén az elmúlt nap folyamán - áll a jelentésben. A tárca szerint az ukrán fél a legtöbb rohamot, ötöt, Kupjanszk térségében indította, a legnagyobb veszteséget pedig, "mintegy 280 főnyit" a Liman környékén vívott harcokban szenvedte el.



Az összesítés a megsemmisített ukrán katonai célpontok és haditechnikai eszközök között említett meg egyebek mellett három vezetési és megfigyelőpontot, több fegyver és lőszerraktárt, egy Szu-25-ös repülőgépet - ezzel az orosz statisztikák szerint a megsemmisített ukrán gépek száma elérte az 550-et -, két harckocsit, két gyalogsági harcjárművet, öt páncélozott harcjárművet, két páncélozott szállító járművet, két amerikai gyártmányú M-109-es Paladin és egy német gyártmányú Panzerhaubitze 2000 önjáró, valamint egy M119-es, egy M198-as és egy M777-es amerikai vontatott tarackot, továbbá 27 drónt.



A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és az Ukrajnával határos orosz régiók több településéről jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást.