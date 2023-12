A Waffen-SS egy ukrán veteránjának kiadását kéri Kanadától Moszkva

2023. december 7. 21:14

Yaroslav Hunka 98 éves kanadai állampolgár, a Waffen-SS Galícia ukrán hadosztályának veteránja kiadatását kérte Kanadától az orosz főügyészség - erősítette meg a testület az Interfax hírügynökségnek.

Az orosz belügyminisztérium október 26-án adott ki körözést a veterán ellen, miután az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) büntetőeljárást indított ellene "az Ukrán SZSZK területén a Nagy Honvédő Háború idején a polgári lakosság ellen elkövetett népirtás miatt", az orosz büntető törvénykönyv 357. cikke alapján.



Az SZK szerint Hunka a Waffen-SS-hadosztály tagjaként "gyilkosságokat követett el", és "súlyos egészségkárosodást okozott" a megszállt ukrajnai Lviv megye lakosainak. A nyomozás szerint a Waffen-SS Galícia katonái 1944. február 23. és 28. között a Lviv (Lemberg) megyei Huta Penjatyszka területén legkevesebb 500 szovjet állampolgárt öltek meg. Az SZK az ügy további részleteinek feltárása érdekében Kanada, Lengyelország és Fehéroroszország segítségét kérte.



A kiadatási kérelemről szintén beszámoló Kommerszant című lap szerint az orosz főügyészség az ENSZ által 1948-ban elfogadott és 140 ország - köztük Kanada - által ratifikált, a népirtás bűntettének megelőzése és megbüntetése tágyában megkötött egyezményre hivatkozva kérte Hunka letartóztatását és kiadatását, büntetőjogi felelősségre vonásának érdekében. Az orosz kérelemben garantálták, hogy a kiadatási kérelem célja nem a vádlott politikai alapú üldöztetése faji, vallási, nemzetiségi vagy politikai nézetei miatt, és Hunkának Oroszországban minden lehetőséget megadnak a védelemre.



A levélben kitértek arra is, hogy a Hunka elleni vádak nem vonnak maguk után halálbüntetést, és a vádlottat az előzetes letartóztatási központban, megfelelő körülmények között tartják majd fogva, amiről a Kanada moszkvai nagykövetségének tisztviselői is meggyőződhetnek, ha odalátogatnak. A kiadatás elutasításának esetére Moszkva azt kérte, hogy a migrációs jogszabályok keretében vizsgálják meg Hunka kitoloncolásának kérdését.



Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter október 18-án felkérte a bűnüldöző szerveket, hogy kezdeményezzék Hunka Oroszországnak való kiadatását.



Anthony Rota házelnök a kanadai parlament alsóházának szeptember 22-i ülésén, az Ottawába látogató Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelenlétében tapsot kért Hunkának, akit "az oroszok elleni harc veteránjaként" mutatott be. Később derült ki, hogy a férfi a Waffen-SS Galícia hadosztályában szolgált. Rota azt állította, hogy nem tudott a férfi múltjáról és lemondott tisztségéről. Justin Trudeau kanadai miniszterelnök bocsánatot kért az eset miatt.



Oleg Sztyepanov ottawai orosz nagykövet elégtelennek minősítette Trudeau bocsánatkérését, és úgy vélekedett, hogy az orosz-kanadai geopolitikai nézeteltérések ellenére a kanadai kormánynak és a parlamentnek mások mellett kötelessége lett volna bocsánatot kérnie minden orosztól és a kanadai orosz közösségtől is a "szégyenletes incidens miatt, amelyet az egész világ végignézett".

MTI