Labdarúgó NB I - Stieber góljával az MTK legyőzte a Debrecent

2023. december 9. 15:36

Az előző kiírásban bronzérmes Debrecen 2-1-re kikapott az újonc MTK Budapest vendégeként a labdarúgó NB I 16. fordulójának első szombati mérkőzésén.

NB I, 16. forduló:

MTK Budapest-Debreceni VSC 2-1 (1-0)

------------------------------------

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2000 néző, v.: Bognár

gólszerzők: Thian (33.), Stieber (84.), illetve Szécsi (50.)

sárga lap: Lagator (57.), Manrique (76.)

MTK Budapest:

-------------

Demjén - Végh, Kádár, Kocsis G. - Varju, Thian, Kata (Horváth A., 73.), Antonov - Németh K. (Spalek, 73.), Bognár (Kosznovszky, 94.), Ennin (Stieber, 73.)

Debreceni VSC:

--------------

Megyeri - Kusnyír, Dreskovic, Lagator, Ferenczi - Loncar (Tuboly, 61.), Manrique - Szécsi (Oliveira Joao, 81.), Dzsudzsák, Domingues (Bódi, 88.) - Bárány (Majdevac, 81.)

A Debrecen sokkal jobban kezdte a mérkőzést, egyértelműen irányította a játékot, ráadásul fölénye nem is volt meddő, mert futballistáinak többször sikerült helyzetbe kerülniük. A hajdúságiak játékából kizárólag a gól hiányzott, Demjén eszén viszont nem tudtak túljárni. A kihagyott lehetőségek megbosszulták magukat, ugyanis az MTK egyetlen olyan támadásából, amikor eljutott az ellenfél kapujáig, szerencsés körülmények között megszerezte a vezetést: Thian lövése irányt változtatott egy debreceni védőn, a labda így vágódott a debreceni kapuba. A gól valamelyest megtörte a vendégek lendületét, akik így is jóval többet birtokolták a labdát, azonban a szünetig újabb lehetőségük már nem volt.



Térfélcserét követően sem változott a játék képe, azaz a Debrecen támadott, az MTK kizárólag a védekezésre összpontosított, viszont a Loki ezúttal az első helyzetét kihasználva egyenlített. Meglepő módon a fővárosiaknak tett jót a bekapott gól, ezt követően ugyanis sokkal bátrabban lendültek támadásba a labdaszerzéseket követően, még helyzetük is akadt. A DVSC mezőnyfölényben futballozott a hátralévő időben, de a hazaiak kontrái ígéretesebbek voltak, a hajrában egy ilyen akció végén a csereként beállt Stieber rendkívül okos és pontos csavarással eldöntötte a három pont sorsát az MTK javára.



MTI