A francia kormány teljesíti a tüntető gazdák egyik fő követelését

2024. január 26. 22:18

Gabriel Attal francia miniszterelnök péntek este bejelentette, hogy a kormány visszavonja a mezőgazdaságban használt nem közúti gázolaj adójának tervezett emelését, és "tíz adminisztratív egyszerűsítő intézkedést" is bevezet a nyolcadik napja tüntető gazdák terheinek enyhítésére. A legjelentősebb francia mezőgazdasági szakszervezet, az FNSA néhány órával később jelezte, hogy folytatódik a tiltakozó megmozdulás. "A ma este elhangzottak nem csillapították a dühöt, tovább kell mennünk" - mondta Arnaud Rousseau, az FNSEA elnöke a TF1 kereskedelmi televízió esti híradójának stúdióvendégeként. A szakszervezeti vezető szerint a kormányfő bejelentései a gazdák megnyugtatására minimálisak voltak, és "nem elégítették ki az elvárásokat". "Felajánljuk, hogy holnap reggel találkozunk a kormányfővel" - tette hozzá a szervezet vezetője. Néhány ponton, például a mezőgazdaságban használt nem közúti gázolajat illetően a bejelentések "jó irányba mutatnak", de összességében "nem adnak választ minden kérdésünkre" - mondta Arnaud Rousseau, megemlítve az Ukrajnával kapcsolatos kérdéseket, az európai környezetvédelmi normák átültetését a francia szabályozásba, valamint a gazdák nyugdíjával kapcsolatos követeléseket.

A mozgósítás folytatása "nehéz, de szükséges döntés" - jelentette ki Arnaud Rousseau. "Nem hagyunk cserben titeket. Nem hagylak cserben titeket" - mondta korábban Gabriel Attal miniszterelnök a délnyugat-franciaországi Montastruc-de-Salies egyik szarvasmarhatelepén, tiltakozó gazdáknál tett látogatásán. A kormányfő azt közölte: a kormány teljesíti a tüntetők egyik legfőbb követelését, és visszavonja a mezőgazdasági célokra használt nem közúti gázolaj adójának a 2024-es költségvetésben szereplő emelését. Az összeg fokozatosan emelkedett volna 2030-ig. A miniszterelnök "egyszerűsítési sokkot" ígért a gazdák adminisztratív terheinek enyhítésére "tíz azonnali egyszerűsítési intézkedéssel". Példaként említette a mezőgazdasági vízek megtisztítását", illetve a mezőgazdasági projektek elleni fellebbezések határidejét. Franciaország emellett "ellenzi" az Európai Unió és az úgynevezett Mercosur latin-amerikai államok közötti vitatott kereskedelmi megállapodás aláírását is. A Mercosur és az EU évek óta tárgyalásokat folytat erről a megállapodásról, amely környezetvédelmi kérdéseket érint, és a francia mezőgazdasági termelők különösen kifogásolják a dél-amerikai termékkel való tisztességtelen verseny veszélye miatt. Gabriel Attal az ipari gyártókkal és az áruházláncokkal folytatott tárgyalások során a mezőgazdasági termelők jövedelmének védelmét szolgáló francia törvények megfelelő alkalmazása mellett is kiállt. A következő napokban" a kormány "nagyon súlyos büntetéseket fog kiszabni" három olyan vállalatra, amelyek "nem tartják be" ezeket a törvényeket - hívta fel a figyelmet. A miniszterelnök bejelentette továbbá, hogy igyekeznek felgyorsítani a gyorssegélyek folyósítását, különösen az epizootiás hemorrhagiás betegség (EHD), a fertőző vírusos állatbetegség esetében, s a francia kormány az állatorvosi kezelésre nyújtott költségtérítést 80-ról 90 százalékra emeli. A törpeszúnyogok által terjesztett betegség elsősorban a szarvasmarhákat érinti, túlnyomó többségében a délnyugati Pyrénées-Atlantiques és Hautes-Pyrénées megyékben, ahol a tiltakozó megmozdulások elkezdődtek.



A francia sajtó által megkérdezett gazdák követelései ugyanakkor nagyon különbözőek attól függően, hogy a madárinfluenza által sújtott baromfitenyésztőkről, bortermelőkről, biozöldség-termesztőkről vagy nagyüzemi gabonatermesztőkről van szó. A bejelentéseket megelőzően a gazdatüntetések egyre jobban kiszélesedtek, helyenként radikalizálódtak is, s a forgalomlassító akciók már a főváros közelébe értek, nehezítették a bejutást Párizsba, míg a déli autópályákon teljes szakaszokat lezártak tiltakozók. A szakszervezetek szerint pénteken a félmillió francia gazdából 72 ezer vett részt valamilyen akcióban országszerte.

MTI