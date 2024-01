Az egykori Magyar Nagyfejedelemség központjában felújítják a városházát

2024. január 30. 08:28

Felújítják a csaknem 300 éve városházaként működő épületet Esztergomban, a beruházással megőrzik a barokk műemlék értékeit, egyúttal 21. századi ügyféltereket alakítanak ki - mondta el a város polgármestere az MTI-nek.

Hernádi Ádám (Fidesz-KNP) tájékoztatása szerint a fejlesztésre az önkormányzat 1,5 milliárd forintos támogatást nyert el a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Programban, 300 millió forintos önerő mellett.



A munkálatok során a kétezer négyzetméteres tetőn - a szerkezet sérült, tönkrement elemeinek cseréje után - az azbeszt tartalmú, elöregedett síkpalafedést természetes anyagúra cserélik.



Felújítják az épület teljes homlokzatát, a 2200 négyzetméteres téglafelület új páraáteresztő, lélegző vakolatrendszert kap. A kőfelületeket külön restaurátori terv alapján újítják fel és restaurálják az ablakok fölötti stukkódíszeket, amelyek minden nyílászáró felett egyedi mintával készültek.



Az örökségvédelmi hatóság által meghívott restaurátor és a Magyar Nemzeti Múzeum szakértői öt barokk ablakszerkezetet jelöltek ki, amelyeket vasalataikkal, tok- és szárnyszerkezetükkel együtt meg kell tartani. A többi nyílászáró az eredeti szerkezetek pontos mintájára készül el.



A városháza árkádsora alatt visszaállítják a korábban ott működő földszinti üzlethelyiségeket. A tervek szerint egy a testvérvárosok termékeit árusító üzlet, egy ötvösséget bemutató terem, egy gitár- és hangszermúzeum, illetve bolt, valamint egy Vertel József grafikus, bélyegtervező munkásságát bemutató terem kap itt helyet.



A Bottyán utcai épületszárny földszintjén korszerű ügyfélfogadó teret alakítanak ki, ahol mindent egy helyen lehet elintézni.



A belső udvarban a tájidegen vagy kiszáradt növényeket eltávolítják, az elöregedett burkolatot felújítják, és láthatóvá teszik a középkori Szt. Miklós-templom egykori falainak nyomvonalát.



A kapu előtt kisebb rendezvények lebonyolítására is alkalmas, reprezentatív teret alakítanak ki, a közepén egy egyedi városcímerrel.



A teljes felújítás várhatóan 2025 nyarán fejeződik be - ismertette a polgármester.



Az esztergomi városháza eredetileg Bottyán János házaként épült. Már az 1720-as évektől városházaként működött, többször átépítették, 1770-ben villámcsapás következtében leégett. A következő évekből származik a ma is látható, árkádos, barokk épület.



MTI