A francia jobbközép elutasítja Ursula von der Leyent

2024. február 20. 17:43

A francia ellenzéki jobbközép Köztársaságiak (LR) júniusban megválasztandó európai parlamenti képviselői ellenezni fogják, hogy Ursula von der Leyen második mandátumot kapjon az Európai Bizottság élén, még akkor is ha valószínűleg ő lesz a politikai családjuk, az Európai Néppárt (EPP) jelöltje - közölte kedden a párt listavezetője.

"Nem fogjuk őt támogatni a közelgő választáson, mert úgy véljük, hogy a teljesítménye nem felel meg annak, amit Európa jelenleg elvár" - mondta Francois-Xavier Bellamy kedden a France Inter francia közrádióban. A júniusi európai parlamenti választásokon megújul az EU fő intézményeinek, köztük az Európai Bizottságnak a személyi összetétele.



Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn Berlinben hivatalosan bejelentette, hogy szeretné elnyerni a megbízatást egy újabb ciklusra. A bizottsági elnök nem sokkal azután szólalt meg, hogy a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) végrehajtó bizottsága egyhangúlag támogatását fejezte ki egy újabb brüsszeli megbízatásához.



Az EPP - amelynek tagja a francia LR is - adja jelenleg a legtöbb állam- és kormányfőt az EU-ban, és a közvélemény-kutatások szerint várhatóan az élen fog végezni a júniusi európai parlamenti választásokon.



A francia LR-nek jelenleg nyolc EP-képviselője van, míg a német CDU-nak 29, s ez az arány a felmérések szerint nem is fog jelentősen változni.



Az LR már 2019-ben sem támogatta a német politikust - emlékeztetett François-Xavier Bellamy, aki szerint Ursula von der Leyen "Emmanuel Macron jelöltje" volt, és első mandátuma idején túl közel állt a francia elnökhöz. Megemlítette, hogy az Európai Bizottság elnöke rendszeresen részt vett a francia elnöki párt, a Reneszánsz nyári egyetemein.



Az LR mindenekelőtt a szerintük túlságosan is az ökológiára koncentráló európai politikát bírálja, az úgynevezett "zöld paktumot", amelyet a francia kormány elfogadott, s a amely ellen Európa több országában tüntetnek a gazdák. Az Európai Néppárt nyomására Ursula von der Leyen ugyanakkor mandátuma végén lemondott bizonyos célkitűzésekről a növényvédőszerek használatának csökkentését illetően.

MTi