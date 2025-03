Jedlik Ányos energetikai program

2025. március 13. 16:00

A kormány által elindított Jedlik Ányos energetikai program célja Magyarország energiafüggetlenségének, energiaszuverenitásának erősítése és a vállalkozások versenyképességének javítása - mondta Steiner Attila az Energiaügyi Minisztérium (EM) energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című adásában.

Rieger Tibor M. S. mester-díjas szobrászművész alkotása Győrben: Jedlik Ányos és unokatestvére, Czuczor Gergely - wikipedia

Hangsúlyozta, a kormány azt szeretné, hogy 2025 az energetikában is az áttörés éve legyen, és ezt szolgája a 440 milliárd forintos támogatási program, amely tíz területet fed le.

A program részleteit a kamarákkal és szakmai szervezetekkel egyeztetve dolgozták ki - tette hozzá.

Mintegy 270 milliárd forint áll rendelkezésre vállalkozások energiahatékonysági beruházásaira, épületek szigetelésére vagy a gyártási folyamatok energiahatékonyságának növelésére.

Egy külön program keretében energiatárolók létesítésére pályázhatnak majd a cégek, hogy a megtermelt napenergia később is hasznosulhasson. Jövő nyárra egy paksi blokknyi tárolókapacitás áll majd rendelkezésre, de még többre lenne szükség - tette hozzá.

A beépített napelemi kapacitások már most meghaladják az ország napi villamosenergia igényeit, és a villamosenergia-termelés szén-dioxid lábnyoma Magyarországon az egyik legalacsonyabb az unióban - emelte ki az államtitkár.

A Jedlik Ányos energetikai programban a napenergia mellett más megújuló energiaforrások, mint a biogáz és biometán előállítását is támogatják, ezzel is csökken az ország földgázkitettsége. A geotermikus energia feltárására is elérhetők pályázati támogatások, már több mint 110 ilyen engedélykérelem érkezett be a tárcához - mondta.

Megjegyezte: a távhőrendszer korszerűsítésére, zöldítésére is külön pályázhatnak majd a szolgáltatók.

Az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli adásában Steiner Attila kifejtette: a pályázatok finanszírozása részben uniós, részben hazai forrásból valósul meg, egy része vissza nem térítendő támogatás, másik része pedig kamatmentes hitel lesz. A részletes program a társadalmi egyeztetés után hamarosan elérhetővé válik - mondta.

mti