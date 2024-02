A Magyar Innovációs Szövetség küldött diákot a svájci tehetségfórumra

2024. február 26. 20:43

2024. február 20. és 24. között, Svájcban, Nottwil-ben, immár 13. alkalommal rendeztetet meg a Swiss Talent Forum, melynek témája a „Tanulás a jövőért” volt. A Svájci Fiatalok a Tudományban Alapítvány által szervezett fórum célja, hogy a 18-23 éves korosztály tehetséges fiataljai megoszthassák egymással és szakemberekkel a gondolataikat, és emellett magasrangú tudományos, üzleti és politikai szakemberektől tanulhassanak. Az idei esemény 70 résztvevője 25 országból érkezett, Magyarországot a Magyar Innovációs Szövetség delegáltjaként Ágoston Barbara, az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia kiemelt dicséretben részesült diákja képviselhette. Barbara a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnáziumban érettségizett, jelenleg az Imperial College London diákja.

MISZ

Barbara nyolctagú csapata – mely már önmagában is sokszínű volt, hiszen Magyarország és Svájc mellett Zimbabwe, Izrael, Románia és Brazília is képviseltette magát –, arra a kérdésre próbált megoldást találni, hogy a rendelkezésre álló források minél hatékonyabb felhasználásával hogyan tudjuk felismerni azokat a munkavállalói készségeket, amelyek a jövőben fontosak lehetnek, és amelyeket érdemes fejleszteni olyan képzésekkel, melyek kiszolgálják a különböző generációk tanulási igényeit egy olyan multinacionális cég esetében, ahol több generáció és sokféle nemzet dolgozik együtt. Ennek érdekében először szakemberektől hallhattak előadásokat a tanulásról és annak módjairól. Barbara csapatának mentora egy multinacionális cég, a La Roche képviselője volt, aki egy innovatív, a mesterséges intelligenciát is segítségül hívó ötletet és megoldást várt a fiataloktól. A kétnapos ötletelés után, az ideációs technikák alkalmazásával megszületett egy kidolgozott újszerű megoldás, mely a „Mondj búcsút a bizonytalanságnak! Köszöntsd a készségjósló algoritmusunkat!” címet kapta. A megoldást a nemzetközi csapat egy 6 perces előadás keretében sikeresen prezentálta a zárónapon a résztvevők és meghívott vendégek előtt. Összességében Barbara rengeteg tapasztalattal és sokszínű élménnyel zárhatta a négynapos nemzetközi fórumot.

gondola