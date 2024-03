Hat és fél év börtönre ítélték a volt szocialista alpolgármestert

2024. március 5. 19:29

Fővárosi kerületi parkolási rendszerek üzemeltetésével kapcsolatban sok száz milliós hűtlen kezelés miatt első fokon, nem jogerősen hat és fél év börtönre ítélte Fürst György elsőrendű vádlottat, volt VI. kerületi szocialista alpolgármestert a Fővárosi Törvényszék kedden.

A Fővárosi Törvényszék az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a több kerületi önkormányzatot magába foglaló parkolási társulás a parkolási rendszer üzemeltetésére szerződést kötött egy kft.-vel, amely alvállalkozókat is bevont. "Az üzemeltetés hatékonyabbá tétele címén" az alvállalkozók újabb alvállalkozókat vettek igénybe. A vádlottak a kiszervezett tevékenységekkel és megrendelt szolgáltatásokkal vagyoni hátrányt okoztak a gazdasági társaságoknak. Egyes vádlottak a parkolóautomaták takarítására, útburkolati jelek festésére kötött vállalkozói szerződésekhez kapcsolódóan fiktív számlázási láncolatot alakítottak ki az adóalap jogosulatlan csökkentéséért.



A nyomozás több mint egy évtizede, a büntetőper több mint fél évtizede indult, az ügyben összesen 24 embert vádoltak meg hűtlen kezelés, adócsalás és más bűncselekmények miatt, közülük ketten az eljárás során elhunytak, így kedden 22 vádlott ügyében született elsőfokú ítélet.



A törvényszék az első-, másod- és hatodrendű vádlottal szemben 6 év 6 hónap, 4 év 6 hónap, illetve 6 év 10 hónap letöltendő börtönt, valamint 7 és 5 év közügyektől eltiltást szabott ki. A vádlottakat 7, illetve 5 évre eltiltotta attól is, hogy gazdasági társaság általános vezetését ellátó szerv tagjai vagy egyszemélyi vezetői, illetve gazdasági társaság felügyelőbizottságának tagjai legyenek. Több másik vádlott 2 év - többségében 5 év próbaidőre felfüggesztett - börtönt kapott. Ezenfelül a bíróság pénzbüntetést is kiszabott, amelynek legkisebb összege 800 ezer, legnagyobb tétele pedig 25 millió forint. További vádlottak 1 év 6 hónap, illetve 1 év 8 hónap - különböző tartamú próbaidőre felfüggesztett - börtönt és 500 ezer, illetve 900 ezer forint közötti pénzbüntetést kaptak első fokon.



A bíróság a huszonnegyedrendű vádlottat felmentette az ellene emelt vád alól, míg a huszonharmadrendű elleni eljárást megszüntette.



Ezenfelül a törvényszék 287 millió forint és 20 millió forint közötti - összesen 387 millió forint - pénzbírságot is kiszabott 4 jogi személlyel szemben.



A törvényszék közleményében az ítélet indoklásából idézve azt írta: "az eljárás során beszerzett és becsatolt okirati bizonyítékok, a tanúk vallomásai, az elkészült szakértői vélemények alapján kétséget kizáró módon lehetett állást foglalni a vádlottak büntetőjogi felelőssége tekintetében".



A kedden kihirdetett elsőfokú ítélet nem jogerős, az ügy másodfokon a Fővárosi Ítélőtáblán folytatódik - közölte a törvényszék.



Fürst György volt VI. kerületi szocialista alpolgármestert egy másik ügyben 2018-ban a Fővárosi Ítélőtábla Andrássy úti ingatlanok 2004-es elidegenítésével összefüggésben több száz millió forintos hűtlen kezelés miatt két év, öt évre felfüggesztett szabadságvesztéssel sújtotta jogerősen.

MTi