Első alkalommal lett világbajnok a női pontyfogó válogatottunk!

2025. július 22. 05:06

2025. 07. 16–19. között Olaszországban, a Piegaro melletti Pietrafitta tavon rendezték meg az V. Női Pontyfogó és a II. U22 Pontyfogó Világbajnokságot. Sportági szakszövetségünk évek óta jelentős energiákat fordít arra, hogy a magyar pontyfogó szakág is a világ élvonalát jelentse. 2023-ban történt meg az első áttörés, akkor Franciaországban egy-egy női és férfi párosunk már ezüstérmet érdemelt ki. Most egy újabb álom teljesült be, mert a versenyszerű pontyhorgászat 25 éves történetében először szerzett aranyérmet magyar csapat a világbajnokságon!

A női világbajnokságot nagy küzdelemben Magyarország csapata nyerte 8 ponttal, második Olaszország 9,5 ponttal, harmadik Ukrajna 10 ponttal. A párosok versenyében az olasz Glassi Fabiola – Mazzotti Chiara duó lett a világbajnok, az ezüstérmes a szintén olasz Barluzzi Laura – Vivani Veronica páros. A bronzérem a magyar Balázs Luca – Kopitár Viktória duó nyakába került.

Nemzeti válogatottunk összetétele: Balogh Hunor szövetségi kapitány, Simon Csaba másodkapitány, Haraszkó Csaba csapatvezető; Balázs Luca – Kopitár Viktória, Szentmiklósi János Andrásné – Törökné Bazsó Katalin, Szabó Rebeka – Csernyák Daniella versenyzők; Tagyi Norbert, Aszódi Ádám, Tóth Attila, Szentmiklós János segítők.

Utánpótás (U22) csapatunk az ötödik helyen végzett, a szoros versenyben mindössze néhány halon múlt a bronzérem. A magyar válogatott összetétele: Banka Pál szövetségi kapitány, Zsibrita Pál másodkapitány, Kis Hugó csapatvezető; Takács Attila Jácint – Hajdú-Soberon Gellért, Csatlós Bendegúz – Glück József, Urbancsek Ákos – Soberon Bence Roland, Látó Botond versenyzők; Szanyi Gergely, Török Lajos, Bíró Sándor, Apró János segítők.

A MOHOSZ ezúton is megköszöni a nemzeti, valamint a "Magyar Csapat" szakszövetségi sporttámogatási rendszer partnerminisztériumainak, szervezeteinek és cégeinek a támogatását, továbbá a csapatok felkészülésében közreműködő valamennyi munkatárs, önkéntes segítségét. Minden magyar versenyzőnek és sportvezetőnek szívből gratulálunk a történelmi siker eléréséhez!

MOHOSZ Elnöksége

OS