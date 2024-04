A hegyekben hózápor is lehet

2024. április 17. 08:24

Megnyugszik a légkör és extrém időjárási esemény nélkül maradunk.

Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig: Ma hazánk nagyobb részén hosszabb, a délkeleti, keleti tájakon inkább rövidebb időre süthet ki a nap. A déli óráktól elsősorban a Dunántúl nyugati és északi részein, valamint a Salgótarján-Szeged vonal szélesebb sávjában alakulhatnak ki záporok, jégdara záporok, amelyeket villámlás, dörgés is kísérhet. A hegyekben hózápor is lehet. Előbb az északnyugati tájakon, napközben már az ország nyugati felén élénk, helyenként erős széllökések kísérik az északnyugati szelet. Emellett záporok, zivatarok környezetében is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között alakul. Késő estére 6 és 11 fok közé hűl le a levegő.

