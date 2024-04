Bajnokok Ligája - A Real Madrid jutott utolsóként az elődöntőbe

2024. április 17. 23:56

Utolsóként a Real Madrid jutott négy közé a labdarúgó Bajnokok Ligájában, miután 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel felülmúlta a címvédő Manchester Cityt a negyeddöntő szerdai visszavágóján.

A manchesteriek hamar hátrányba kerültek a Real Madriddal szemben, Rodrygo találata után hiába futballoztak fölényben, elpuskázták a helyzeteiket. A hazaiak Erling Haaland fejesénél jártak a legközelebb az egyenlítéshez, de a labda a keresztlécre pattant. Térfélcserét követően sem változott a játék képe: támadtak az angolok, teljesen beszorították az ellenfelüket, de nem találták a spanyolok szervezett védekezésének az ellenszerét, így helyzetek nélkül teltek a percek. A nagy nyomást végül nem bírta ki a királyi gárda, ugyanis Kevin De Bruyne negyedórával a vége előtt egyenlített közelről. A hátralévő időben is csak a szigetországiaknak volt lehetőségük a meccs és egyben a párharc eldöntésére, azonban nem sikerült újra bevenniük az ukrán Andrij Lunyin kapuját.



A ráadásban már kevesebb kockázatot vállalt a Manchester City, s bár így is jóval többet birtokolta a labdát, már nem volt annyira nyomasztó a fölénye, sőt, elvétve kiszabadult a szorításból a Real. Mivel a hosszabbítás sem döntött, így az idegek harca következett, amelyben elsőként a Real rangidőse, Luka Modric hibázott. Ezt követően viszont Lunyin kivédte Bernardo Silva és Mateo Kovacic próbálkozását is. Az utolsó körben a manchesteri kapus, Ederson nem hibázott, de nem tudta hárítani Antonio Rüdiger lövését, így a Real örülhetett a továbbjutásnak.



A két együttes az előző két kiírásban is összetalálkozott egymással a kieséses szakaszban: két éve a Real, tavaly a Manchester City jutott tovább, majd mindkettő a végső diadalig menetelt.



A királyi gárda a Bayern Münchennel csap össze a legrangosabb európai kupasorozat elődöntőjében. A másik ágon a Paris Saint-Germain és a Borussia Dortmund küzd meg fináléért.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágók:

Manchester City (angol)-Real Madrid (spanyol) 1-1 (0-1, 1-1, 1-1) - 11-esekkel: 3-4

-----------------------------------------------------------------

gól: De Bruyne (76.), illetve Rodrygo (12.)

Továbbjutott: a Real Madrid 4-4-es összesítés után 11-esekkel.

Korábban:

Bayern München (német)-Arsenal (angol) 1-0 (0-0)

------------------------------------------------

gól: Kimmich (63.)

Továbbjutott: a Bayern München 3-2-es összesítéssel.

Kedden játszották:

FC Barcelona (spanyol) - Paris Saint-Germain (francia) 1-4 (1-1)

----------------------------------------------------------------

gól: Raphinha (12.), illetve Dembélé (40.), Vitinha (54.), Mbappé (61., 89., előbbit 11-esből)

piros lap: Araujo (29., FC Barcelona)

Továbbjutott: a Paris Saint-Germain 6-4-es összesítéssel.

Borussia Dortmund (német)-Atlético Madrid (spanyol) 4-2 (2-0)

-------------------------------------------------------------

gól: Brandt (34.), Maatsen (39.), Füllkrug (71.), Sabitzer (74.), illetve Hummels (49., öngól), Correa (64.)

Továbbjutott: a Borussia Dortmund 5-4-es összesítéssel.

mti