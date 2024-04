„Megrángató" férfi – elmeorvosi vizsgálata indokolt

2024. április 26. 12:30

Garázdaság gyanújával hallgatta ki a rendőrség azt a férfit, aki csütörtökön a budapesti Deák téren agresszívan lépett fel aktivisták ellen egy aláírásgyűjtő sátornál. A férfi elmeorvosi vizsgálata is indokolt - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szóvivője sajtótájékoztatón pénteken.

Csécsi Soma elmondta: csütörtökön bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy Budapesten, a Deák téren aktivistákat ért atrocitás; egy férfi agresszívan lépett fel ellenük, "meg is rángatta" őket.



A szóvivő közölte: a rendőrök elfogták a férfit és előállították, azonban erős ittassága miatt gyanúsítottként csak órákkal később tudták kihallgatni. Garázdaság vétsége miatt őrizetbe vették, indokolttá vált elmeorvosi vizsgálata is - tette hozzá.



Ugyanezen a napon bejelentés érkezett arról is, hogy Békásmegyeren a Heltai téren többen italoznak, hangosan mulatoznak, zavarják a nyugalmat - folytatta a szóvivő. A kiérkező rendőrök és a közterület-felügyelet munkatársai nem tapasztalták a jelzetteket, de a bejelentésben érintett két embert igazoltatták.



Csécsi Soma hozzátette, a rendőrség kamerafelvételek elemzésével vizsgálja, hogy történt-e garázdaság. Ugyanakkor hangsúlyozta: a két eset nem mutat összefüggést, ezért kijelentette, hogy szervezett támadás aláírásgyűjtő aktivisták ellen nem történt.



Az MTI értesülései szerint azzal szemben, ahogy a sajtóban korábban megjelent, a Blaha Lujza téren nem történt harmadik eset, a helyszínt az azt bejelentő személy összetévesztette a Deák térrel.

MTi