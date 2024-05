Egyre több helyen várható zápor, helyenként zivatar

2024. május 7. 09:29

Egy hullámzó frontálzóna közelíti meg a Kárpát-medencét, amelynek előoldalán nedvesebb, labilisabb léghullámok érkeznek a magasban. Ennek hatására megnő a záporok, zivatarok kialakulásának valószínűsége.

Várható időjárás az ország területén kedd éjfélig: A napos periódusok mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, így napközben erősen felhős, sőt akár borult időszakokra is számítani kell. Délutánig döntően az ország északkeleti harmadán, majd délutántól délnyugat felől is egyre több helyen várható zápor, helyenként zivatar. Ma a délnyugati, holnap napközben a nyugati szél lesz élénk, olykor erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 21 és 27 fok között várható, de az Északi-középhegység északi oldalán néhány fokkal hűvösebb is lehet. Késő este 14 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.

met.hu