Menczer Tamás: Gyurcsány Ferenc háborúpárti politikus

2024. május 7. 23:07

Gyurcsány Ferenc szerint "aki nem akar meghalni Ukrajnáért, az pocsék ember"; "ez az ő háborúpárti álláspontja, ha lehetősége lenne, újra tönkretenné az országot" - mondta Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalára kedden feltöltött videóban.

Gyurcsány Ferencnek, a DK elnökének azon kijelentésére, hogy a Fidesz vezetői nem mernek találkozni a választókkal, Menczer Tamás úgy reagált, "Gyurcsány Ferenc Magyar Péterhez hasonlóan nem az igazmondásáról híres, most is marhaságokat és hazugságokat beszélt".



Hangsúlyozta: 2006. október 23-án éppen Gyurcsány Ferenc volt az, aki "rendőrsorfal és kordonok mögé bújt, és a teljes magyar nemzetet kizárta a megemlékezésből".



Az öszödi beszédből már mindenki tudta - tette hozzá -, hogy "hazudott reggel, délben és este" és tönkretette az országot. Szavai szerint "Gyurcsány Ferenc nem az igazmondásáról híres, ellenben arról igen, hogy az országot már egyszer tönkretette, újra tönkretenné, egy háborúpárti politikus, ez most a legnagyobb baj".



Menczer Tamás videójában arról beszélt, hogy Gyurcsány Ferenc "továbbra is mozgatja a szálakat és ahogyan Márki-Zay Péternél, ugyanúgy van a helyzet most is".



A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott: "Az összeborulás a baloldalon még mindig megvan, bármilyen körtáncot járnak egymás körül és egymás mellett, mert a külföldi finanszírozók ezt várják el."

mti