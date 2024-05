A marosvásárhelyi repülőtér fejlesztése

2024. május 23. 12:53

A marosvásárhelyi repülőtér fejlesztése nemcsak a közlekedés javítását szolgálja, hanem az erdélyi Maros megye gazdasági fejlődésének és jólétének alapjait teremti meg - mutatott rá csütörtöki sajtótájékoztatóján Péter Ferenc, a Maros megyei önkormányzat újrázni kívánó elnöke.

A Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusa Winkler Gyula EP-képviselővel tartott sajtótájékoztatót a megyeszékhely mellett található Marosvásárhelyi Transilvania Nemzetközi Repülőtéren, ahol a reptér folyamatban lévő fejlesztéséről tájékoztatott, valamint a június 9-i romániai önkormányzati és EP-választások tétjéről beszélt.



Az RMDSZ Maros megyei szervezetének sajtóirodája szerint elmondta, hogy jelenleg zajlik a repülőtér legnagyobb, 35 millió euró értékű beruházása európai uniós alapokból. Mint elhangzott, a korszerűsítés jelentős mérföldkő a közép-erdélyi régió infrastruktúrájának fejlődésében és gazdasági fellendülésében. A beruházás keretében ezer ember befogadására alkalmas új utasterminál épül, és a repülőgép-parkolót is bővítik - utóbbi munkálat szinte teljesen elkészült. Emellett a légikikötő előtt, a főúton buszmegálló épül és körforgalmat alakítanak ki, hogy könnyebben meg lehessen közelíteni a létesítményt.



Elhangzott: Maros megyében kulcsfontosságú a repülőjáratok számának növelése, hogy a légikikötő Erdély egyik "kapujává" váljon.



Péter Ferenc az EU anyagi támogatásának fontosságát is hangsúlyozta. "Uniós alapokból olyan beruházásokat sikerült elindítani az utóbbi években, amelyeket önerőből nem tudtunk volna véghez vinni. Ha csak a helyi költségvetésre támaszkodnánk, akkor ma nem lenne a többi között felújított Kultúrpalotánk, vezetékes ivóvizünk, korszerű útjaink, és a repülőteret sem tudnánk ilyen szinten fejleszteni" - idézte a közlemény a Maros megyei közgyűlés elnökét.



Winkler Gyula közölte: az erdélyi magyarság képviselőinek jelen kell lenniük ott, ahol a róluk szóló döntések megszületnek, legyen az a helyi vagy megyei önkormányzat, a bukaresti törvényhozás vagy az Európai Parlament.



"A magyar képviselet olyan, mint egy háromlábú szék: ha bármely láb megroggyan, meggyengül közösségünk érdekérvényesítési ereje is" - mondta az RMDSZ EP-listáját vezető politikus. Arra biztatott mindenkit, menjenek el szavazni június 9-én, mutassák fel a magyar közösség erejét.



"A választások tétje, hogy az RMDSZ EP-képviselői továbbra is a magyarság érdekeit képviselhessék Brüsszelben. Csak így lesz erőnk itthon, az önkormányzatokban és hangunk az Európai Parlamentben" - mondta az EP-képviselő.



Hangsúlyozta: erős magyar összefogással el lehet érni, hogy továbbra is Péter Ferenc vezesse Maros megyét, és a magyar szervezetek támogatásával, de függetlenként újrázni kívánó Soós Zoltán polgármester Marosvásárhelyt.



