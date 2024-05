Cannes - Amerikai filmé az Arany Pálma

2024. május 25. 22:53

Az Anora című, New Yorkban játszódó thrillernek, Sean Baker független amerikai filmes rendezésének ítélte az Arany Pálmát a 77. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon a Greta Gerwig amerikai rendező, színésznő által vezetett nemzetközi zsűri szombat este.

france24

"Ez egy csodálatos film, tele van emberséggel (...) Összetörte a szívünket, és ugyanakkor nagyon megnevetettet" - indokolta a zsűrielnök, a Barbie című zenés film rendezője a döntést.



A győztes alkotás főhőse egy üzbég származású New York-i sztriptíztáncosnő (Mikey Madison), akinek az élete teljesen megváltozik, amikor egy luxuslakásban élő orosz oligarcha fiával szenvedélyes viszonyt kezd. A történet egy modern tündérmeseként indul, de miután a fiú szülei Moszkvában tudomást szereznek arról, hogy a fiatalok összeházasodtak, és New Yorkba érkeznek, az álmodozás Anora számára véget ér, a film pedig valódi akcióvígjátékká alakul át.



A 138 perces feszes ritmusú film hatásosan idézi meg a klasszikus amerikai maffiafilmeket, miközben a milliárdosok világa és a New York-i szegény negyedek közötti váltásokkal az amerikai álom árnyoldalaira is rávilágít.

A filmjeiben a peremvidékre szorultakat humorral és méltósággal középpontba helyező 53 éves amerikai rendezőnek a fődíjat George Lucas amerikai rendező, producer adta át. A Csillagok háborúja univerzumának 80 éves megálmodóját néhány perccel korábban tiszteletbeli Arany Pálma-díjjal tüntette ki a fesztivál, amelyet a 85 éves Francis Ford Coppola amerikai rendező nyújtott át kollégájának.

A zsűri a második legjelentősebb díjat, a Nagydíjat Payal Kapadia indiai rendezőnő All we imagine as light (Minden, amit fénynek képzelünk) című költői filmjének ítélte.

Kapadia – ndtv

Jóllehet az indiai filmgyártás méretében az amerikaiéval vetekszik, indiai alkotás harminc év után kapott újra meghívást a cannes-i fesztivál hivatalos programjába. A francia-holland-luxemburgi-indiai koprodukcióban készült film főhőse két alacsony sorból származó vidéki ápolónő, akik a világ egyik legnépesebb városában, Mumbaiban egy kórház szülészetén dolgoznak, s közösen bérelnek lakást. Egyikük egy éve nem látta a férjét, aki Németországban vállalt munkát, míg fiatalabb lakótársa titokban találkozgat vőlegényével. A két nő egy harmadik kolléganőjük meghívására egy tengerparti kirándulás során találja meg a helyet, ahol végre felszabadultan önmaguk lehetnek, és megélhetik vágyaikat.

A zsűri díját egy spanyol nyelvű zenés thriller, Jacques Audiard francia rendező Emilia Perez című filmje érdemelte ki.

festival de cannes

Ennek az alkotásnak a főszereplői kapták megosztva a legjobb női alakítás díját. A két világsztár, Selena Gomez és Zoe Saldana, a mexikói Adriana Paz, valamint a címszerepet alakító spanyol transznemű színésznő, Karla Sofía Gascón főszereplésével készült zenés krimi egy mexikói drogbáróról szól, aki az életét minden szempontból meg akarja változtatni. A díjat a színésznők nevében Karla Sofía Gascón vette át, aki a film kezdetén Manitast, egy hatalmas mexikói drogkartell erőszakos és dúsgazdag vezetőjét alakítja. A kegyetlen férfi nővé átoperáltatva magát kilép a bűnözői alvilágból, és teljesen új életet kezd.

Az indiai és a francia filmet is a Mozinet mutatja be a közeljövőben a magyar mozikban.

A legjobb rendezés díját a portugál Miguel Gomes vehette át Grand Tour (Nagy körút) című fekete-fehér epikus filmjéért, amely az első világháború végén Burmában kezdődik, ahonnan egy brit köztisztviselő elmenekül a Londonból hozzá érkező menyasszonya elöl, és körútra indul Ázsiában.

imdb

A férfi és az őt követő nő utazásának történetével a film egyszerre idézi meg a mai ázsiai országokat, és a több mint száz évvel ezelőtti brit gyarmati birodalmat.

A zsűri különdíjjal jutalmazta A vadfügefa magjai című iráni politikai thrillert, Mohammad Raszulof Iránban börtönbüntetésre ítélt és onnan elmenekült filmrendező titokban forgatott filmjét. A csaknem háromórás alkotás - amelyben eredeti mobiltelefonos felvételek is láthatók az erőszakba torkollott 2022-es tömegtüntetésekről, amelyek a muzulmán öltözködési szabályokat megszegő 22 éves kurd nő, Mahsza Amini halálát követően robbantak ki - egy négytagú fiktív család életét követi Teheránban, amelyet teljesen felkavar a politikai helyzet. A történet elején vizsgálóbíróvá kinevezett és a tüntetőket kihallgató apa egyre gyanakvóbbá válik feleségével és lányaival szemben, akik egy rendőrök által megsebesített barátnőjüknek próbálnak segíteni. A családon belül generációs szakadék alakul ki: míg a szülők a rend pártján állnak, addig lányaik egyértelmű szolidaritást éreznek a tüntetőkkel, és úgy érzik, hogy jogos a lázadás az elnyomó rezsimmel szemben.

A legjobb forgatókönyv díját Coralie Fargeat francia rendező The Substance (A szer) című angol nyelven készült feminista horrorfilmje kapta. A történet főhőse, egy ötvenes évei végéin járó tévés személyiség (Demi Moore), aki kipróbál egy olyan szert, amely a hirdetés szerint "jobb verziót", "fiatalabbat, szebbet, tökéletesebbet" ígér a felhasználójának. Így jön létre az egyszerre angyali és démoni avatárja (Margaret Qualley).

A legjobb férfi alakítás díját a zsűri Jesse Plemonsznak ítélte a görög Jórgosz Lánthimosz angol nyelvű A kegyelem fajtái című szkeccsfilmjében nyújtott alakításáért. Az alkotást szeptember 19-én mutatják be Magyarországon.

A fesztivál hivatalos és párhuzamos szekcióiba beválogatott elsőfilmek közül a legjobbnak járó Arany Kamera-díjat Halfdan Ullmann Tondel norvég rendező Armand című filmje kapta, amelyet az Un certain regard (Egy bizonyos nézőpont) elnevezésű válogatásban mutattak be. A rövidfilmes Arany Pálmát a horvát Neboj±a Slijepčević The Man who could not remain silent (Az ember, aki nem tudott hallgatni) című filmje érdemelte ki.

mti