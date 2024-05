A Nyugat hanyatlása: „apokaliptikus halálosztag"

2024. május 27. 22:38

A Nyugat hanyatlása áll a bíróságok korrupt tevékenységéről, valamit a hatalom megfékezéséről folytatott összes vitának a hátterében - mutatott rá Tony Abbott volt ausztrál miniszterelnök a Danube Institute, az Alapjogokért Központ és a The European Conservativecímű folyóirat által közösen szervezett konferencián hétfőn.

Tony Abbott elmondta: a vezető demokráciákban egykoron a parlament alkotta meg a törvényeket, és a bíróságok döntöttek arról, hogy mi számít törvénytelennek egy országban. A westminsteri rendszer azért működött, mert a kormányzati ágak tiszteletben tartották egymás előjogait, a törvényhozók egymással együttműködve dolgoztak, a közszolgálat a kormánynak felelt, a bíróságok pedig nem vonták kérdőre a kormányzati döntéseket - fejtette ki.



Ezzel szemben "Biden és Trump Amerikájában" nem tartják tiszteletben a választási eredményeket, Ausztráliában és Nagy-Britanniában forgóajtó-jelenség alakult ki a miniszterelnöki pozíció körül, az ügyészek és a bíróságok az igazságszolgáltatás gyakorlása helyett gyakran az igazságtalanság ügynökeivé válnak - mutatott rá. A katonai diktatúrák, iszlamista rezsimek és kommunista diktatúrák kihívásaival szemben a nyugati demokráciák gyengék és megosztottak.

Katonailag, iparilag és kulturálisan leépültek.



Meglátása szerint Oroszország azért tudja lassanként "bedarálni" Ukrajnát, mert a kijevi vezetés szövetségesei csak a vereség elkerülésére törekednek, nem pedig a győzelem biztosítására. Ez egyfelől az orosz nukleáris fenyegetés, másrészt a Nyugat belső megosztottsága miatt történik, amely képtelen eldönteni, hogy melyik nép iránt tartozik felelősséggel - tette hozzá.



Izrael hasonlóképpen azért vonakodik nagyobb pusztítást végezni Gázában és megsemmisíteni a Hamászt, mert szövetségesei nem tudnak különbséget tenni egy terroristák elleni igazságos háborút folytató liberális demokrácia és a civilek halálát felhasználó "apokaliptikus halálosztag" között - fejtette ki.



Rámutatott: a globális intézmények téves erkölcsi alapon Izrael vezetőjét is háborús bűnökkel vádolják. Ez az erkölcsi zűrzavar meglátása szerint a baloldal intézményrendszer hadjáratából fakad, amely a diákok generációját arra tanította, hogy a problémákat az elnyomók és elnyomottak szempontjából vizsgálják, Izraelt pedig egy kiváltságos fehér államnak tekintsék. Ennek a mentalitásnak köszönhető annak a megengedő bevándorláspolitikának a kialakulása is, amely iszlamista szubkultúrákat hozott létre nyugati országokban, ahol a bevándorlók számára a felekezeti szolidaritás a legfontosabb - mutatott rá.



A Nyugat hanyatlása áll a hátterében a bíróságok korrupt tevékenységéről, valamit a hatalom megfékezéséről folytatott összes vitának - fejtette ki, kiemelve, hogy ilyen a jogállamiságról szóló vita, amely idővel az ügyvédek közötti vitává alakult át. Bármi is különböztesse meg egymástól a mai kor vezetőit - legyen szó az üzleti vagy tudományos életről, a jogi szféráról, a katonaságról, az egyházról vagy a politikáról -, az csak ritka esetben vezethető vissza a jellemre, a bátorságra vagy a meggyőződésre - hangsúlyozta.



A volt ausztrál miniszterelnök rámutatott: az Európai Unió a jogállamiságra hivatkozva megpróbálja elnyomni azon országokat, amelyek politikájával nem ért egyet. Ezt a megszokott értelemben vett jogi formától eltérően inkább az adminisztratív zaklatás egyik formájának nevezte. Hozzátette: Donald Trump volt amerikai elnök ellen bírósági és intézményi zaklatás folyik, amely jelen esetben szimpátiát váltott ki a szavazókban egy amúgy hibákkal teli jelölt iránt, és tovább rontotta az intézményrendszerbe vetett bizalmat.



Amíg nem választunk olyan vezetőket, akikben megvan a bátorság ahhoz, hogy véget vessen annak a meglátásnak, amely szerint egyesek különleges jogot formálhatnak az országra, ahol élnek, addig nincs remény arra, hogy visszafordítsuk a kulturális hanyatlást, a jogi eljárással való visszaélések legfőbb kiváltó okát - szögezte le.



mti