Lemondott Donáth Anna a vereség után

2024. június 10. 15:49

Donáth Anna hétfőn a közösségi oldalán közölte, hogy lemondott a Momentum elnöki posztjáról a kudarcos választási eredmények után. Szinte ugyanakkor Fekete-Győr András is posztolt, aki bejelentette, hogy a párt soron következő tisztújításán elindul az elnöki tisztségért. Mint ismert, az ellenzéki párt kiesett az EP-ből és nem jutott be a Fővárosi Közgyűlésbe sem. „Csináld azt, amiben hiszel, úgy, ahogyan a legjobban tudod, és feküdj le minden este úgy, hogy tiszta a lelkiismereted – ez az én filozófiám. A jövőben is eszerint fogok politizálni. A lelkiismeretem pedig úgy marad tiszta, ha vállalom a felelősséget, és lemondok a pártelnöki pozícióról” – írta Donáth Anna hétfőn a közösségi oldalán.

Donáth posztjával szinte egy időben Fekete-Győr András is bejelentkezett. „Ma délelőtt bejelentettem a Momentum Mozgalom közösségének, hogy a párt soron következő tisztújításán elindulok az elnöki tisztségért. Teszem ezt azért, mert a tegnapi választási eredmény fényében a Momentumban változás kell, ha a párt ismét sikeres szeretne lenni. A választási eredmény ugyanis összességében drámai mélypontja a Momentum történetének. A Momentum jelenlegi elnökségének tagjai minden bizonnyal levonják majd a következtetést a mostani eredményekből. Innentől mindenkinek a jövővel kell foglalkoznia”– írta hétfőn.

MTI