Önmagát járatta le az Európai Bíróság

2024. június 14. 09:22

Példátlan az Európai Unió gyakorlatában, hogy az Európai Bíróság eltért az Európai Bizottság javaslatától, és hetvenszer nagyobb pénzbüntetést szabott ki a javasoltnál - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában.

Bakondi György ismertette: az Európai Bíróság 200 millió euróra - vagyis nyolcvan milliárd forintra - büntette Magyarországot, emellett napi egymillió euró - azaz négyszázmillió forint - összegű kényszerítő bírságot is kiszabott, amiért hazánk nem engedi be az illegális migránsokat.



Szerinte a döntés azt mutatja, hogy a liberális, baloldali politikai irány mindent megtesz annak érdekében, hogy "megtörje Magyarország ellenállását", és hogy Magyarország biztonsági helyzetét a nyugat-európai helyzethez közelítse, ahol "késes támadások, politikai feszültségek és terrorcselekmények sokasága" tapasztalható.



Bakondi György azt mondta, maga a büntetés "várható volt", meglepőnek nevezte ugyanakkor, hogy az elmarasztaló döntést csak az európai parlamenti választások után hozták nyilvánosságra. Véleménye szerint a döntéshozók abból indultak ki, hogy egy ilyen "aránytalan és a saját jogelveiket is semmibe vevő" büntetés további szavazókat hoz Magyarországon a migrációellenes politikát képviselő kormánypártoknak.



Hozzátette: az EU nemrég fogadta el a migrációs paktumot, amely a külső határok őrizetének létfontosságú szerepét hangsúlyozza és annak további erősítését tűzi ki célul. Most mégis "épp annak vagyunk tanúi, hogy megbüntetnek egy országot, amelyik őrzi a külső határt" - mutatott rá.



A főtanácsadó hangsúlyozta: nem igaz, hogy Magyarország a többi tagállamra hárítja a migráció kezelésével kapcsolatos pénzügyi terheket.



Ez téves megállapítás, a határőrizeti költségeket a magyar költségvetés finanszírozza - jelentette ki, hozzátéve: az itt feltartóztatott, visszairányított illegális migránsok nem jelennek meg Nyugat-Európában, vagyis ott nem keletkeznek többletköltségek.



"Ez is csak olyan nyilatkozat, amelyik a magyar kormány konzekvens nemzetpolitikáját, a magyar emberek érdekeinek képviseletét szeretné megsemmisíteni vagy gyengíteni" - állapította meg.



Kiemelte: a döntés értelmében be kellene engedni azokat, akik "átmásznak a kerítésen és leteszik a géppisztolyt, amivel addig lövöldöztek". Ezzel pedig értelmetlenné válna a kerítés, és értelmetlenné válna mindaz az erőfeszítés, amit a magyar emberek a költségvetési források felhasználásával eddig megtettek Magyarország védelme érdekében - magyarázta Bakondi György.



A főtanácsadó szerint figyelembe kellene venni, hogy a magyar emberek mit akarnak. Ennek kapcsán megjegyezte, hogy a kormány migrációs politikájának támogatása jóval nagyobb, mint a Fidesz támogatottsága. Vagyis a magyar emberek nagyon nagy többsége párthovatartozástól függetlenül úgy gondolja, hogy a külső határokat őrizni kell, és fenn kell tartani a belső rendet, a biztonságot - húzta alá.

mti