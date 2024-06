EURO-2024 - Az MLSZ minden segítséget megad a magyar szurkolóknak

2024. június 14. 15:28

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) minden támogatást és segítséget megad a helyszínen azoknak a magyar szurkolóknak, akik jelen lesznek Németországban a magyar válogatott Európa-bajnoki mérkőzésein - tájékoztatta az MTI-t csütörtökön Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője.

A szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy minden határátkelőhelyen - repülőtereken, közúton és a vasútvonalakon is - visszaállították az ellenőrzést a németországi kontinenstorna idejére, így az Eb-re érkezőknek számítaniuk kell arra, hogy a hatóságok félreállíthatják őket, átvizsgálhatják a gépjárművet, az pedig nagyon fontos, hogy személyazonosító okmányát senki ne felejtse otthon, mert ezt is ellenőrizhetik.



A válogatott szombaton 15 órától Kölnben játssza az első Eb-meccsét Svájc ellen, az előzetes számítások szerint a nemzeti együttes három Eb-meccsére összesen 40 ezer drukker érkezik Magyarországról.



"A helyi hatóságokkal együttműködve megteremtettük annak a lehetőségét, hogy a magyar szurkolók találkozhassanak egymással Kölnben és együtt vonulhassanak a meccsnek otthont adó stadionhoz. A találkozási pont szombaton 10 órakor nyit, a menet pedig várhatóan dél körül indul el a mérkőzés helyszíne felé" - nyilatkozott Sipos Jenő.



A szóvivő emlékeztetett, mindenki a saját felelősségére vesz részt a szurkolói vonuláson, és természetesen mindenkire a német szabályok érvényesek. Hozzátette, ha bárkinek bármilyen problémája adódik, akkor a konzuli szolgálatot tudja keresni, ezért az MLSZ azt javasolja a drukkereknek, hogy regisztráljanak és kérjenek konzuli védelmet.



"Fontos információ, hogy aki érvényes belépőjeggyel rendelkezik, az a mérkőzés napjától egészen másnap 18 óráig ingyenesen és szabadon utazhat a kölni tömegközlekedési eszközökön. Személygépjárművel nem érdemes érkezni, mert a stadion körül nem lesz parkolási lehetőség, ezért javasoljuk a tömegközlekedés igénybe vételét" - mondta Sipos Jenő.



Az MLSZ szóvivője felhívta a figyelmet arra, hogy a stadion kapuit 12 órakor nyitják, a szurkolóknak pedig érdemes időben érkezniük a zökkenőmentes bejutás érdekében. A stadionban és környékén leginkább bankkártyás fizetésre van lehetőség, az arénába pedig természetesen nem lehet bevinni sem szúró- és vágófegyvert, sem pedig más, a testi épséget veszélyeztető eszközt. Az MLSZ azt javasolja, hogy A4-es méretnek megfelelő táskánál nagyobbat, illetve ételt és italt senki ne vigyen magával a stadionba.



Sipos Jenő jelezte, hogy a legfrissebb információkat az UEFA EURO 2024 applikációban, valamint az MLSZ honlapján és közösségi oldalain is folyamatosan közzé teszik, ezért javasolják a szurkolóknak, hogy töltsék le az applikációt és kövessék a szövetség kommunikációs felületeit.



mti