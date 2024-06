Magyar Pétert a nyakánál fogva vezették ki

2024. június 21. 23:52

Dulakodásba keveredett a Tisza Párt alelnöke péntek hajnalban egy budapesti szórakozóhelyen, a rendőrség garázdaság gyanúja miatt indított nyomozást - írta az Index.

A portál arról számolt be, hogy Magyar Péter az egyik népszerű belvárosi szórakozóhelyen mulatott, a buli azonban - ahogy fogalmaztak - "nem ért jó véget", szemtanúk szerint ugyanis a politikus "elég komoly balhéba keveredett".



A lapnak nyilatkozó egyik szemtanú szerint az eset azzal kezdődött, hogy Magyar Péter a tánctér szélén összeszólalkozott egy másik férfival, akivel dulakodni kezdtek, majd a biztonsági őrök szétválasztották őket.



Elmondása szerint a szemtanú "azt olvasta le Magyar Péter szájáról", hogy a politikus indulatosan beszélt, káromkodott, majd a biztonsági őrök arra jutottak, hogy Magyar Péter kezdte a veszekedést a másik férfi inzultálásával. Felszólították, hogy távozzon, de ő nem akart menni, így végül a nyakánál fogva vezették ki a szórakozóhelyről.



Az esetről szintén beszámoló Ripost azt írta, hogy Magyar Péter megjegyzést tett az egyik táncoló nőre, és annak barátjával keveredett összetűzésbe. Az esetről több videófelvétel is készült.



Az Indexnek egy másik szemtanú, aki akkor ért a szórakozóhelyre, amikor Magyar Péter már ott volt, azt mondta, ugyan azt nem látta, hogy a dulakodás miként kezdődött, csak akkor figyelt fel a történtekre, amikor két biztonsági őr kikísérte Magyar Pétert a szórakozóhelyről hajnali négy óra körül.



Ezzel viszont - a szemtanú beszámolója szerint - a történet nem ért véget, ugyanis Magyar Péter a szórakozóhely előtt is balhézott, állítólag azt kiabálta, hogy "ez fenn lesz a neten", majd a biztonságiakkal is dulakodásba keveredett.



Az Indexnek a szemtanú azt mondta, hogy viselkedése alapján a Tisza Párt alelnöke erősen ittas állapotban lehetett. A hírportál információi szerint a dulakodás oka az volt, hogy Magyar Péter elvette és eldobta az egyik őt videózó vendég telefonját. A férfi emiatt feljelentést tett.



Cikkében az Index idézte a Media1 portált, amely azt írta, Magyar Péter is posztolt a Facebookon az incidensről, de a bejegyzése hamar elérhetetlenné vált. A lap egyik olvasója azonban még annak eltávolítása előtt megörökítette annak tartalmát, amely így szólt: "Jót buliztunk volna, de Tóniék nem szerették volna hagyni, hogy a fiatalok jól érezzék magukat. Hajrá Steve Klorrár, hajrá Megafon..."



A Tisza Párt alelnöke a Facebook-oldalán péntek délután egy újabb posztot tett közzé a történtekkel kapcsolatban, amelyben többi között azt írta, hogy fiatalok társaságában egészen addig jól szórakozott, amíg - ahogy fogalmazott - "egy fideszes, fizetett provokátor tönkre nem tette az estéjüket".



A politikus szerint az illető kamerázta őket, vállalhatatlan trágárságokat kiabált, mindent elkövetett, hogy balhé legyen. Magyar Péter azt írta, hogy miután a férfi a családját is "a szájára vette", kikapta az illető kezéből a telefont, aki ezt követően lökdösni kezdte és megfenyegette, majd egy ideig az utcán is követte.



A Tisza Párt alelnöke posztjában azt írta, részéről zaklatás nem történt, és minden olyan sajtóorgánummal szemben eljárás indítását helyezte kilátásba, amelyek - mint fogalmazott - "a tényeket szándékosan elferdítik". A politikus posztja végén mindenkitől elnézést kért, akiket a történtekkel megbántott.



Az üggyel kapcsolatban a rendőrség az Index megkeresésére azt közölte, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányságra péntek hajnalban érkezett bejelentéssel kapcsolatban garázdaság és rongálás gyanúja merült fel, az ügyben az V. Kerületi Rendőrkapitányság rendelt el nyomozást. A szükséges eljárási cselekmények folyamatban vannak, bővebb tájékoztatást a későbbiekben tudnak adni - írták.

MTi