Lemondott az MSZP két társelnöke

2024. június 22. 14:31

Lemondott Kunhalmi Ágnes és Komjáthi Imre, az MSZP két társelnöke a párt választmányának szombati ülésén a június 9-i európai parlamenti (EP-) és önkormányzati választás eredményei miatt. Erről a két politikus a Facebook-oldalán számolt be.

Komjáthi Imre a lemondásáról azt írta, "munkásemberként úgy tanultam, hogy mindennek van következménye".



Hozzátette: az MSZP vezetésében is végiggondolták, milyen út vezetett a kialakult helyzethez. Vállalni kell a felelősséget és le kell vonni a megfelelő következtetéseket, tanulságokat a választási eredményekből - fogalmazott.



Az MSZP rendezi sorait, ezek után pedig az építkezés veszi kezdetét - közölte. Mint írta, ez a közösség nem fogja feladni a küzdelmet, hiszen az MSZP a politika emberi hangja volt és lesz.



Kunhalmi Ágnes a közösségi oldalán azt közölte, hogy most tartotta az MSZP választmánya az első ülését a június 9-i választások óta, és mivel a megbízatását az MSZP közösségétől kapta, így ezen testület előtt kellett bejelentenie lemondását is, nem a nyilvánosságban.



Kijelentette, továbbra is meggyőződése, hogy nincs jó társadalom baloldal nélkül. "A baloldali értékek érvényesítésére, az ember és ember közti különbségek csökkentésére, a társadalmi mobilizáció kiszélesítésére, kisebbségi jogok védelmére - egy szóval: a baloldali progresszióra óriási szüksége van Magyarországnak" - fejtette ki.



Hozzátette: a jövőbeni feladatának a magyar baloldal értékeinek képviseletén túl azt tekinti a XVIII. kerület egyéni országgyűlési képviselőjeként, hogy 2026-ban is újra legyőzze Orbán jelöltjét.

MTi