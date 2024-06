A 199. Anna-bál

2024. június 26. 17:44

A 199. Anna-bált rendezik július 27-én Balatonfüreden, a rendezvényre hatszáz vendéget várnak - közölték a város önkormányzatának honlapján szerdán.

A Balatonfured.hu tájékoztatása szerint a bált hagyományosan az Anna Fesztivál kíséri, lesz operaest, szívhalászat, prímásgála és szerenádok éjszakája is. A bálozó nők ebben az évben halvány bíbor porcelán szívet viselhetnek majd, amelynek színét a Tagore sétány rózsalugasa ihlette - írták.



Idézték Bóka István (Fidesz-KDNP) polgármestert, aki kiemelte, hogy már készülnek a bál jövő évi 200 éves jubileumára is, amely egybeesik Jókai Mór születésének kétszázadik évfordulójával is. E két bicentenárium fontos Balatonfürednek - hangsúlyozta a polgármester.



Hozzátették: az Anna-bálra a város idén is meghívta a 18 éves balatonfüredi lányokat.



A bál előtt hagyományosan a Vaszary-villa kertjében gyülekeznek a résztvevők, innen indul majd a zenés menet a megújult Anna Grand Hotelbe.



A bálon az 1920-30-as évek világának zenéjét, hangulatát idézik meg, és itt szavazza meg a közönség azt a 15 lányt, akik közül a szakmai zsűri kiválasztja a bál szépét és udvarhölgyeit. A zsűri elnöke idén Csáky Attila filmproducer lesz.



Kositzky Anett fesztiváligazgató tájékoztatása szerint a bálon fellép majd Gájer Bálint, a Cotton Club Singers és Farkas Gábriel, a Mendelssohn Kamarazenekar pedig az egykori, híres Arizóna mulató világát és díváit idézi meg. Énekel Zséda, Szűcs Gabi és Kozma Orsolya, négy pár swing-sztepp táncos is műsort ad, továbbá fellép a sztepptánc-világbajnok Bóbis László is.



A Hagyományok Házával közösen ezúttal a magyar táncházakat bemutató gálaműsort rendeznek a Gyógy-téren.



A bálon a Magyar Állami Operaház balettművészei táncolják a palotást, éjfélkor mutatják be a bál szépét és két udvarhölgyét, akik másnap a Kisfaludy Színpadon is bemutatkoznak, majd sétakocsikáznak a városban.



A bál szépeinek herendi porcelán serlegein a hagyományos Viktória-, Apponyi- és Rothschild-minták új színkombinációt kaptak.



A bál négyfogásos gálavacsoráján kacsaduettet, mangalica-erőlevest, borjúszüzet és gyöngytyúkmellet, valamint fehércsokoládé-szuflét tálalnak fel - írták.



Az első Anna-bált 1825. július 26-án tartották Balatonfüreden, a Horváth-házban, Szentgyörgyi Horváth Fülöp János fogadójában a házigazda leányának tiszteletére. Az ifjú Anna Krisztina azon az estén ismerkedett meg leendő férjével, Kiss Ernő huszár főhadnaggyal, aki később az 1848-49-es szabadságharc aradi tábornok-vértanúja lett.

mti