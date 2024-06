Felhőszakadások alakulhatnak ki csütörtökön és pénteken

2024. június 27. 11:23

Felhőszakadások alakulhatnak ki csütörtökön a Dunától keletre, pénteken pedig Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben - figyelmeztet a HungaroMet Zrt.

Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott veszélyjelzés szerint csütörtökön Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék területén alakulhat ki felhőszakadás, ezeken a területeken az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 millimétert meghaladó csapadék hullhat. Emiatt ezekre a vármegyékre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki.



Péntek éjfélig Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék területére adtak ki másodfokú figyelmeztetést felhőszakadás veszélye miatt.



Az előrejelzés szerint csütörtökön nagy területen lehetnek alkalmasak a feltételek zivatarok kialakulásához, összességben többfelé, több hullámban várható előfordulásuk. A zivatarok környezetében elsősorban felhőszakadás, viharos, óránkénti 60-70 kilométeres széllökés és jégeső társulhat. Intenzívebb cellák főként a Duna vonalától keletebbre fordulhatnak elő, amelyeket felhőszakadás, viharos, óránkénti 70-90 kilométeres széllökés és jégeső is kísérhet. Késő estére nyugat felől várhatóan csökken a zivatarok számossága, de teljesen éjjel sem nyugszik meg a légkör.



Pénteken a zivatartevékenység súlypontja már jellemzően a Dunától keletre eső területekre helyeződik, azonban néhány cella a Dunántúlon is előfordulhat. A zivatarokat - főként keleten - felhőszakadás, viharos széllökés és jégeső is kísérheti.

mti