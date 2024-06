A bírói kar és a VAR szerepe a Labdarúgó Európa-bajnokságon

2024. június 28. 17:04

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) játékvezetőinek főnöke szerint Facundo Tello helyes döntést hozott a németországi Európa-bajnokságon, amikor nem ítélt büntetőt a skótoknak Willi Orbán belépőjéért.

Steve Clark, a skótok szövetségi kapitánya dühös volt, amikor a Magyarország-Skócia csoportmérkőzésen - amelyet a magyarok a 100. percben szerzett találattal 1-0-ra megnyertek - Stuart Armstrong a magyar kapu előterében elesett, de nem ítéltek tizenegyest, azonban Roberto Rosetti most rávilágított, hogy Armstrong kezdeményezte a "fizikai kontaktot" Orbánnal szemben.



"Ez egy nagyon kemény mérkőzés volt, amelyen pár vitatott szituáció is előfordult" - mondta Rosetti a csoportkör utáni sajtótájékoztatón, amelyen nem kommentálta a pletykákat az argentin játékvezető további bíráskodásáról - médiaértesülések szerint ugyanis Tello már fog meccset vezetni a kieséses szakaszban.



Clark több médiumnak is nyilatkozott az esetről, mivel szerinte jobb lenne csak európai bírókkal nekivágni a kontinenstornának, és bár a VAR-szobában európaiak ültek, úgy fogalmazott, "minek, ha ilyenkor nem hívják ki a bírót".



Rosetti szerint a VAR minden szituációt megvizsgál, de Armstrong esetében a VAR-csapat a helyszíni felülvizsgálat ellen döntött. Ezen felül a kérdéses ütközés előtt John McGinn esetében volt egy kezezés gyanú is a tizenhatoson belül.



Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai a svájciaktól és a házigazda németektől elszenvedett kétgólos vereség után 1-0-ra legyőzték Skóciát, így három ponttal és mínusz hármas (2-5) gólkülönbséggel fejezték be a tornát. Három éve az előző kontinensviadalon is a csoportkörben búcsúztak, akkor két ponttal negyedikek lettek Franciaország, Németország és Portugália mögött. A skótok pedig már a magyarok elleni verséggel búcsúztak.



A nemzeti együttes legközelebb szeptember 7-én a Nemzetek Ligája negyedik idényében Németország vendége lesz Düsseldorfban.

mti