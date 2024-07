Riasztást adtak ki hevesebb zivatarok veszélye miatt

2024. július 1. 16:40

Hevesebb zivatarok veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Somogy és Zala vármegye egyes járásaira a HungaroMet Zrt. hétfő délután.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint a riasztással érintett járásokban a következő órákban hevesebb zivatarokra lehet számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is.



Hétfő éjfélig másodfokú figyelmeztetés van érvényben hevesebb zivatarok kialakulásnak veszélye miatt Zala, Somogy, Tolna, Baranya, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék területére. Komárom-Esztergom, pest és Nógrád vármegyék kivételével az ország többi részén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben zivatarok veszélye miatt.



Az előrejelzés szerint hétfőn délután, este a délnyugati, déli területeken alkalmasak lehetnek a feltételek zivatarok, heves zivatarok kialakulásához. A cellák környezetében intenzív csapadék, viharos, óránkénti 60-80 kilométeres szél, néhol jégeső fordulhat elő. A heves zivatarokhoz erősen viharos, óránkénti 90 kilométeresnél is erősebb széllökés, felhőszakadás, illetve két centiméteresnél is nagyobb jégátmérőjű jégeső társulhat.



Várhatóan éjjel sem nyugszik meg a légkör, az ország déli, keleti felén továbbra is előfordulhatnak zivatarok. Kedden napközben a zivatartevékenység súlypontja várhatóan már az ország keleti felére korlátozódik, leginkább a Tiszántúlon, illetve egy hozzávetőlegesen a Salgótarján-Szeged vonal szélesebb sávjában fordulhatnak elő. Estére várhatóan megnyugszik a légkör.



Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-nek azt mondta: azt javasolják, hogy ahol hevesebb zivatarok miatt van érvényben riasztás, az emberek fokozottan figyeljenek a fák, fasorok, állványzatok közelében. A ház környékéről minden olyan tárgyat, amelyet a szél felkaphat - kerti bútort, szerszámot, kisebb cserepes növényt - javasolt védett helyre vinni.



Továbbá, ha villámlik, érdemes számolni, hogy mennyi idő telik el a villámlás és a dörgés között és ha ez kevesebb, mint 10 másodperc, akkor a vihar nagyon közel van, ilyenkor keressünk menedéket egy épületben.



Ne tartózkodjunk vízben, otthon is kerüljük a vizesblokkok használatát. Kerüljük a kilátókat, villanyoszlopokat, ne álljunk fa alá és ne használjunk esernyőt - javasolta. Hozzátette: akit erdőben ér a villámlás, keressen egy olyan helyet, ahol legalább 4-5 méterre van a fák törzsétől.



Azt kérik, lehetőleg senki ne parkoljon villanyvezetékek és fák alá, a fasorok mellett pedig kellő figyelemmel közlekedjen mindenki. Aki bajba jutott embert vagy leszakadt vezetéket lát, jelezze a 112-es segélyhívón.



MTi