Megalakult az ellenzékbe került Konzervatív Párt árnyékkormánya

2024. július 8. 22:38

Megalakult hétfőn a múlt heti nagy-britanniai parlamenti választások után ellenzékbe került Konzervatív Párt árnyékkormánya.

A csütörtöki választáson a korábbi legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt elsöprő győzelmet aratott, és 14 év óta először - Sir Keir Starmer vezetésével - ismét kormányt alakíthatott.



Rishi Sunak volt miniszterelnök, a Konzervatív Párt vezetője hétfő este hirdette ki árnyékkormányát, amelyben a korábbi tory kormány összetételéhez képest számos helyen változtatni kellett, mivel Sunak volt kabinetjének tucatnyi tagja a múlt heti választáson elveszítette képviselői mandátumát.



Nem került be az újonnan választott alsóházba Grant Shapps volt védelmi miniszter, Alex Chalk korábbi igazságügyi miniszter, Gillian Keegan, a Sunak-kormány volt oktatási minisztere, Lucy Frazer egykori kulturális miniszter, Penny Mordaunt, a konzervatívok volt alsóházi frakcióvezetője - aki e tisztségében szintén kabinettag volt -, Sir Jacob Rees-Mogg volt Brexit-ügyi miniszter, a radikálisan EU-szkeptikus tory jobbszárny egyik szószólója.



Liz Truss volt kormányfőnek, Rishi Sunak közvetlen elődjének nem volt miniszteri tisztsége Sunak kormányában, de ő is elvesztette képviselői mandátumát.



Az új konzervatív árnyékkormány vezetője egyelőre Rishi Sunak, de várhatóan hamarosan ő is távozik, mivel a választási vereség másnapján bejelentette, hogy lemond a Konzervatív Párt vezetői tisztségéről, és csak az utódválasztási folyamat lezárultáig marad a párt élén.



Az előző kormány vezető tagjai közül a konzervatív árnyékkormányban is szerepet kapott Jeremy Hunt volt pénzügyminiszter, James Cleverly volt belügyminiszter, valamint Kemi Badenoch volt üzleti és kereskedelmi miniszter, akit sokan esélyes jelöltnek tartanak a Konzervatív Párt vezetői tisztségére.



Nem vállalta ugyanakkor az új tory árnyékkormány külügyminiszterjelölti tisztségének betöltését David Cameron, a Sunak-kormány volt külügyminisztere.



Cameron a 2010 és 2016 közötti konzervatív kormány miniszterelnöke volt, de a brit EU-tagságról általa kiírt, 2016 júniusában tartott - a kilépést pártolók szűk, 51,89 százalékos többségű győzelmével végződött - népszavazás után lemondott, egyben visszaadta alsóházi képviselői mandátumát is.



Rishi Sunak tavaly novemberben - általános meglepetésre - külügyminiszterré nevezte ki, de mivel Cameronnak nem volt alsóházi mandátuma, III. Károly király a kormány előterjesztésére bárói rangra emelte, így Cameron a parlament felső kamarájának, a Lordok Házának tagja lett.



A törvényerejű brit politikai szokásjog megköveteli ugyanis, hogy a miniszteri rangú kabinettagok a törvényhozás alsó- vagy felsőházának tagjai legyenek.



Cameron abból a meggondolásból mondott le az árnyékkormánybeli tagságról, hogy munkáspárti utódja, David Lammy az alsóház tagja, így az a helytálló, ha a tory árnyékkormány külügyminiszterjelöltje is alsóházi képviselő.



A posztot hétfőtől Cameron volt helyettese, Andrew Mitchell tölti be.

mti