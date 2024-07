Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek

2024. július 11. 09:25

Tovább forrósodik a levegő, a maximumok néhol a 40 fokot is elérhetik, meghaladhatják a következő napokban, jó eséllyel rekordok is dőlnek.

Várható időjárás az ország területén csütörtök éjfélig: Ma is sok napsütés várható, azonban az északi tájak mellett a déli óráktól már máshol is erőteljessé válhat a gomolyfelhő-képződés, és záporok, (hő)zivatarok is előfordulhatnak, legkisebb eséllyel délnyugaton lehet csapadék. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban erős, viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között várható, északnyugaton lehet pár fokkal alacsonyabb a hőmérséklet, ott 30, 33 fok közötti értékek várhatók. Késő estére 25 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet.

met.hu