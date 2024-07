Fiatalkorúakból álló budapesti bűnbanda: a sértett csonttörést szenvedett

2024. július 11. 09:42

A Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség vádat emelt 9 fiatalkorúval és 3 felnőttel szemben, akik több tucat vagyon elleni bűncselekményt követtek el Budapesten.

A Fővárosi Főügyészség csütörtöki, MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a banda 2023. júniustól novemberig követett el bűncselekményeket. Loptak élelmiszert, parfümöt, feltörtek különböző vendéglátóipari egységeket - gyorsbüfét, éttermet, kürtős kalácsozót, fagyizót, reggeliző helyet -, ahonnan ételt, készpénzt vagy technikai eszközöket vittek el.



A bűncselekményeket - amelyeket a vádirat 47 vádpontban mutat be - alkalmanként néhányan vagy többen együtt, társtettesként követték el.



A vád része egy rablás is, amikor az egyik fiú a Blaha Lujza téren kikapta egy férfi kezéből a táskáját, és amikor a sértett utánafutott, a tolvaj társa elgáncsolta. A sértett az esés következtében csonttörést szenvedett.



A nyomozásban 14 gyanúsítottat hallgattak ki, de egy felnőtt és egy fiatalkorú ügyét elkülönítve tárgyalják.



A Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség Fiatalkorúak Büntetőügyeinek Részlege a 12 vádlottat üzletszerű lopásokkal, egyiküket rablással is vádolja. Az egyik fiú a vele szemben elrendelt bűnügyi felügyeletből megszökött, így őt fogolyszökéssel is vádolja az ügyészség.



A vádlottakkal szemben a kerületi ügyészség - az elkövetők körülményeihez egyéniesítve - javítóintézeti nevelést, próbára bocsátást, közérdekű munkát, elzárást indítványoz, az egyik - különös, többszörös visszaesőnek minősülő - felnőtt nővel szemben pedig börtönbüntetést - tudatta a főügyészség.



A vádlottak többsége jelen vagy más ügyben letartóztatásban van - írták a közleményben.

mti