1999-ben elkövetett háborús bűnért ítéltek el gerillavezért

2024. július 16. 17:58

A hágai központú Koszovói Különleges Törvényszék háborús bűnök elkövetéséért 18 év börtönbüntetést szabott ki Pjeter Shalára, a Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) nevű gerillacsoport egykori tagjára - tájékoztatott az Európai Unió által finanszírozott, koszovói háborús bűnöket vizsgáló különleges hágai bíróság kedden.

amazon

A bíróság tájékoztatása szerint "hitelt érdemlően bizonyítást nyert", hogy Pjeter Shala háborús bűncselekményeket követett el 1999 májusa és júniusa között az észak-albániai Kukes városában, közel a koszovói határhoz.



Shala "minden kétséget kizáróan" egy olyan bűnözői csoport tagja volt, amely legalább 18 embert vett őrizetbe, tartott fogva illegálisan és bántalmazott súlyosan, például vasrúddal verve őket. A bántalmazottak főként koszovói albánok voltak, akiket azzal vádoltak, hogy együttműködnek a szerbekkel. Shala gyilkosságot is elkövetett: részt vett egy férfi megverésében, majd lábon lőtte, aminek következtében az áldozat több órán keresztül tartó szenvedés után elvérzett.



Beszámolók szerint Shala az ítélet kihirdetése során ártatlanságát hangoztatta, ügyvédei pedig azzal érveltek, hogy a vádlott nem volt jelen a bűncselekmények elkövetésekor, így nem vett részt bennük. A most 60 éves Pjeter Shalát 2021-ben tartóztatták le Belgiumban.



A koszovói háborús bűnöket vizsgáló különleges hágai bíróság létrehozásáról szóló törvényt nemzetközi nyomásra 2014-ben fogadta el a koszovói parlament, és 2015-ben kezdte meg munkáját. A bíróság székhelye azért Hága - és nem Pristina -, mert a nemzetközi közösség attól tartott, hogy Koszovóban könnyebben megfélemlíthetik azokat a tanúkat, akik együttműködnének a testülettel.



A nemzetközi bírákat és ügyészeket foglalkoztató különleges ügyészséget az Európai Unió finanszírozza, de a koszovói törvények alapján működik. Hatáskörébe az 1998-1999-es koszovói konfliktus idején gerillaakcióiról elhíresült UCK által elkövetet háborús bűnök vizsgálata tartozik.



Az UCK egykori parancsnokai a szerb-koszovói konfliktus idején elkövetett háborús bűnöket vizsgáló különleges ügyészség szerint legalább száz gyilkosságért felelhetnek. Az áldozatok között mások mellett koszovói albánok, szerbek, romák és más nemzetiségű emberek, valamint politikai ellenfeleik is vannak.

mti