III. Károly király megnyitotta a brit parlamenti évadot

2024. július 17. 14:28

III. Károly király szerdai trónbeszédével megnyílt a július 4-i nagy-britanniai választások utáni első parlamenti évad.

A parlamenti választáson a Munkáspárt - a korábbi legnagyobb ellenzéki erő - elsöprő győzelmet aratott, és 14 év óta először ismét kormányt alakíthatott Sir Keir Starmer miniszterelnök vezetésével.



Az uralkodó által a törvényhozás felső kamarájában, a Lordok Házában felolvasott kormányprogram központi elemei között szerepelt az új határbiztonsági parancsnokság kialakítása.



A testület létrehozása - a Nagy-Britanniába illegálisan, embercsempészek szervezésében csónakokkal érkező menedékkérők ruandai áttelepítési programjának törlésével együtt - a Labour választási programjának egyik sarkalatos célkitűzése volt.



A választások másnapján, kormányfőként tartott első sajtóértekezletén Starmer hivatalosan is megerősítette, hogy nem kívánja végrehajtani az előző, konzervatív párti brit kormány által kezdeményezett ruandai áttelepítési programot, mert véleménye szerint ez a terv semmiféle elrettentő hatást nem gyakorol az embercsempészekre.



A munkáspárti kormány tervei szerint az új határbiztonsági parancsnokság a brit terrorellenes törvény nyújtotta cselekvési lehetőségekkel lép majd fel a szervezett embercsempész hálózatok ellen, szoros együttműködésben az európai uniós bűnüldöző hatóságokkal.



A munkáspárti kormány tervei között egyébként is szerepel az EU-hoz fűződő kapcsolatok szorosabbra vonása, mindenekelőtt a biztonsági és a kereskedelmi együttműködés fejlesztése.



Keir Starmer miniszterelnök ugyanakkor már többször is leszögezte, hogy a munkáspárti kormány sem lépteti vissza Nagy-Britanniát az Európai Unióba.



Szerepelt az uralkodó által szerdán felolvasott tervek között a konzervatív párti kormányzat által három évtizeddel ezelőtt privatizált vasúthálózat újbóli államosítása, de ez csak akkor kezdődik, amikor a jelenlegi magánszektorbeli üzemeltetők koncessziós szerződései a következő években lejárnak.



E terv központi eleme a Great British Railways nevű állami szervezet létrehozása, amelynek feladatköre idővel a vasúti infrastruktúra fenntartására és a vonatközlekedés működtetésére egyaránt kiterjed.



Utalás szerepelt a király beszédében a Labour által tervezett választási reformra is. Ennek részletei nem hangzottak el, de Keir Starmer kormányfő már többször jelezte, hogy céljai között szerepel a választójog kiterjesztésre a 16-17 éves korosztályra.



A XVI. századi Tudor-dinasztia idejéig visszanyúló, fényes pompával zajló hivatalos parlamenti nyitányok hagyományosan az új törvényalkotási évad kezdetét jelzik.



A trónbeszédben kivonatosan ismertetett jogszabálytervezeteket a kormány állítja össze, a parlamenthez hintóval és díszes katonai kísérettel érkező uralkodó csak felolvassa a néhány oldalas ismertetőt, amelyet a lordkancellári tisztséget is betöltő igazságügy-miniszter térdre ereszkedve nyújt át neki.



A ceremónia előkészületei már előző este elkezdődnek, amikor a Yeomen of the Guard, vagyis az uralkodó elit testőrségének tagjai átkutatják a parlament pincéit, ellenőrizve, hogy nem rejtett-e el ott ismét puskaport valamely merénylőjelölt. Ez is több mint négy évszázadra visszanyúló hagyomány.



Az angliai katolikusüldözések megtorlásául Guy Fawkes és néhány társa 36 hordó puskaporral próbálta levegőbe repíteni a londoni parlamentet, amikor I. Jakab angol-skót király, az angol egyház 150 püspöke és a parlament képviselői 1605. november 5-én összegyűltek a Westminster-palotában a törvényalkotási évad hivatalos állami megnyitójára. Valószínűleg a Londonban pusztító pestis mentette meg az életüket, emiatt ugyanis egy hónappal halasztódott a parlamenti nyitány, időt adva a hatóságoknak a merényletterv leleplezésére.



mti