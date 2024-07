A jemeni húszik drónnal támadtak Tel-Avivra, áldozatok

2024. július 19. 08:52

A húszi lázadók Jemenből drónnal támadtak Tel-Aviv központjára péntek hajnalban, a repülő szerkezet az izraeli mentőszolgálat közlése szerint megölt egy embert és megsebesített tízet.

A drón a belvárosban, a Ben Jehúda és a Sálóm Aléhem utca kereszteződésének környékén, az Egyesült Államok nagykövetségének közelében csapódott be hajnali három óra körül. A halálos áldozat egy 50 év körüli férfi, hárman a repeszek miatt, egy negyedik áldozat pedig a drón becsapódása miatt sebesült meg, a többiek kisebb sebesüléseket szenvedtek.



Az izraeli mentőszolgálat szóvivője, Cachi Heller elmondta, hogy a gyorsan a helyszínre érő mentősök először négy sebesültet szállítottak kórházba, akik közül hármat a robbanás miatt szétszóródó üvegcserepek sebesítettek meg, többeket otthonaikban. Négy pánikba esett áldozatot is ápoltak, és a halottat csak később fedezték fel az egyik, a robbanáshoz közeli épületben.



A drón felrobbanását a Tel-Aviv környéki városokban, Risón-Lecijónban, Givat-Smuelben, Holonban, Ramat-Ganban és Givat-Hájimban is hallani lehetett. Tel-Avivban nem volt légvédelmi riadó a robbanás előtt.



Tel-Aviv polgármestere, Ron Huldai bejelentette, hogy az önkormányzat "fokozott készültségi állapotba lép" a dróntámadás után, és felszólított a hatósági utasítások betartására. "A háború még mindig jelen van, nehéz és fájdalmas"- mondta.



Az Irán támogatását élvező jemeni húszi fegyveresek szóvivője, Jahíja Szarie közleményben bejelentette, hogy ők indították a drónt. Hozzátette, hogy folytatják Tel-Aviv elleni műveleteiket, szolidaritásként az Izraellel a Gázai övezeti fegyveres konfliktusban szemben álló palesztinokkal.



"A hadművelet sikeresen véget ért. Továbbra is fogunk támadni Izrael mélyén minden fronton, beleértve az érzékeny célpontokat és az infrastruktúrát is. Támogatjuk Gázát és az egész arab világot" - közölte a szóvivő.



A húszi jelentések szerint jemeni gyártmányú Jaffa drón hatolt át Izrael légvédelmi rendszerén.



A szaúd-arábiai al-Arabija hírcsatorna arról számolt be, hogy a húszik egy ballisztikus rakétát és négy drónt indítottak el, de a térségben állomásozó amerikai erők elfogták a rakétát és három drónt.



MTI