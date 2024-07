Emberre támadt egy medve

2024. július 22. 20:04

Emberre támadt egy medve hétfőn este Beszterce-Naszód megyében, a Sajónagyfalu (Mariselu) községhez tartozó Sajószentiván (Santioana) településen, a férfi a lábán és az ágyékán megsérült - közölte az észak-erdélyi megye katasztrófavédelmi felügyelősége (ISU).

Az első információk szerint a férfi eszméleténél volt a támadás után, a családtagjai segítették eljutni a helyszínre érkezett mentőautóig.



Gyorke Mihai Andrei, a települést is magába foglaló vadászterület felelőse a Timponline.ro besztercei hírportálnak úgy nyilatkozott: a férfi épp a település határában található csemegekukorica-földjét kerítette be villanypásztorral, miután azt többször megdézsmálta a medve. Az állat a kukoricatáblában volt, ekkor támadt rá a javait védeni próbáló gazdára. Az illetékes szerint egy bocsos anyamedvéről van szó, mely a támadás után elszaladt a helyszínről.



Elmondta: "a vadászterületen legalább 60 medvét számoltak, míg az optimális szám kettő lenne. A nagyvadak több mezőgazdasági területet tönkretettek, juhnyájra támadtak a térségben."



Két hete egy fiatal nő életét vesztette a romániai Bucsecs-hegységben, miután egy turistaösvényen rátámadt egy medve.



A román képviselőház ennek hatására múlt hétfőn a túlszaporodott medveállomány ritkítását célzó vadászati kvótákról fogadott el törvénymódosítást. Ez a lakosság elleni támadások és anyagi károk megelőzése érdekében 2024-ben és 2025-ben is 426 barnamedve kilövését engedélyezi és évente 55 sürgősségi kilövést tesz lehetővé.



Az országban 7500 és 8100 közöttire teszik a vadon élő barnamedvék számát.



mti