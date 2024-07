Az izraeli hadsereg kimentette a Gázai övezetből öt megölt túsz holttestét

2024. július 25. 15:47

Az izraeli hadsereg csütörtökön bejelentette, hogy kimentette a palesztinok lakta Gázai övezetből öt halott túsz holttestét.

Az iszlamista Hamász palesztin szervezet tavaly október 7-i terrortámadásában ölte meg az öt izraelit, majd a holttestüket elhurcolták. A földi maradványokat az övezet déli részén, Hán-Júnisz területén találták meg szerdán a hadsereg és a Sin Bét belbiztonsági szolgálat jelentése szerint.



A már korábban halottnak nyilvánított Mia Gorent, Oren Goldint, Ravid Katzot, Tomer Achimesz őrmestert és Kirill Brodsky őrmestert temetésre a gyászoló családokhoz szállították.



A tájékoztatás szerint az 56 éves Mia Gorent, Nir Oz kibuc legendás, négygyermekes óvónőjét az óvódájában ölték meg a terroristák, és már decemberben megállapították halálát. Meggyilkolták férjét, Avnert is.



Az 51 éves Ravid Katz holttestét is Nir Ozból hurcolták el, a férfi a kibuc fegyveres készenléti osztagának tagjaként harcolva esett el. Pedagógus volt, tanítványai mellett felesége és három gyermeke gyászolja.



A temetésükre készülő Nir Oz kibuc a szomorú alkalomból felszólította a fegyveres konfliktusban érintett feleket a túszalku megkötésére annak érdekében, hogy a Hamász fogságában lévő összes élő és halott túsz hazatérhessen.



A 34 éves Oren Goldin Nir Jichák kibuc autószerelő műhelyét vezette, és tagja volt a közösség önvédelmi alakulatának. Feleséget és kétéves ikergyermekeket hagyott hátra.



A 19 éves Tomer Achimesz és a 20 éves Kirill Brodsky őrmester Nirim kibucot védte az októberi támadásban, és elesett a Hamász-fegyveresekkel folytatott összetűzésben.



Izraelben a most megtalált túszokat már tavaly novemberben olyan halottnak nyilvánították, akiknek holttestét a Hamász őrzi.



A hadsereg közölte, hogy a holttestek visszaszerzése volt az egyik fő célja az ezen a héten Hán-Júniszban indított hadműveletnek, miután titkosszolgálati úton megtudták, hogy egy ottani alagútban elraboltak maradványait őrzik. A halottak személyazonosságát már Izraelben, az igazságügyi orvosszakértők állapították meg.



Az egyik katona a mobiltelefonján dokumentálta, majd terjesztette a holttestek elszállítását, még mielőtt megállapították volna, hogy valóban izraeliekről van szó és nem palesztinokról. Az IDF bejelentette, hogy megbüntetik az információ kiszivárogtatásáért felelős katonát.



Közölték azt is, hogy Hán-Júniszban tovább folytatják a hadműveletet további elraboltak kimentése és a Hamász ott bujkáló magas rangú vezetőinek kézre kerítése vagy megölése érdekében.



Jelenleg száztizenöt élő és holt izraeli túszt tartanak fogva a Gázai övezetben: az október 7-én elhurcoltak közül negyvenegy emberről bejelentették, hogy bizonyosan életüket vesztették, és a holttestüket tartják maguknál az iszlamisták.

MTI