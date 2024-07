Méra Világzenei Csűrfesztivál

2024. július 29. 18:50

Csütörtökön kezdődik a kalotaszegi népi kultúrát és hagyományokat népszerűsítő Méra Világzenei Csűrfesztivál, amelyen indiai és dél-amerikai zenészek is fellépnek - közölték hétfőn az MTI-vel a szervezők.

A Kolozsvártól 15 kilométerre található kalotaszegi faluban tartott Méra Világzenei Csűrfesztivál célja a kalotaszegi népi kultúra és hagyományok éltetése és átörökítése a következő generációknak. További cél, hogy miközben "becsempészik a világot" Kalotaszeg évszázados portáira, a népművészetéről híres erdélyi kistérséget is megismertessék a nagyvilággal.



A kis méretű fesztivál Méra egyik portáján, a Szarka-telken zajlik, a világ számos pontjáról érkezett fellépők színpaddá átalakított kőcsűrben lépnek fel. A szervezők szándéka családias hangulatot és minőségi zenei élményt nyújtani a résztvevőknek. A fesztiválon kalotaszegi népdal- és néptáncoktatás zajlik, míg esténként kalotaszegi adatközlők, hagyományőrzők részvételével táncházat tartanak.



A rendezvény pénteki napja a kalotaszegi népművészet jegyében telik, este a Duna Művészegyüttes Szerelmünk, Kalotaszeg című eladását mutatja be. Napközben Juhász Zsolt, a Duna Művészegyüttes művészeti vezetője és Varga Zoltán László táncművész, a fesztivál főszervezője beszélget Kalotaszegnek a táncházmozgalomban betöltött szerepéről. Délután Kása Béla kalotaszegi fotóból nyílik kiállítás, este Paár Julcsi és az erdélyi Heveder zenekar is színpadra lép.



A fesztiválon nagy hangsúlyt kap a világzene is, a csütörtöki nyitónapon a csehországi Der Senster Gob, az indiai Bollywood Masala Orchestra és a Góbé zenekar lép színpadra. Szombaton Corina Sirghi és a Taraful Jean Americanu, a dél-amerikai és magyar zenészekből álló Alacalufe, valamint a Kale Lulugyi lép fel. Vasárnap az olaszországi Ajde Zora, a Tárkány művek és a szerbiai Bojan Krstic Orchestra koncertezik. Csütörtök és szombat éjjel chilei, pénteken és vasárnap kolumbiai dj keveri a zenét.



Napközben helyi termelők termékeiből tartanak kóstolót, tárlatvezetés lesz a Bivalymúzeumban és Tötszegi Tekla néprajzkutató tart előadást a mérai viseletről. A gyerekeket kézművesfoglalkozásokkal várják, lesz mesemondás, több gyerekkoncert, bábjátszótér és közösségi szövés is. A felnőtteket pálinkakóstolóval, a hagyományos és az erdélyi zsidó konyha, valamint a jemeni, izraeli konyha bemutatójával várják.



További részletek a fesztivál honlapján (www.meraworldmusic.com) találhatók.



MTI