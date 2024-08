Bognár György kemény találkozóra számít a Mornar ellen

2024. augusztus 6. 14:45

Bognár György vezetőedző szerint kemény találkozó vár szerdán a Paks labdarúgócsapatára a Mornar ellen a Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójában.

"Nagyon sok időnk nem volt, hogy megismerjük az ellenfelünket. Nyilván videofelvételek alapján az előző selejtezőkör mérkőzéseikből tudtunk meríteni. Kellemetlen együttes a Mornar, masszívan védekezik, és általában a csapatjáték kerül előtérbe az esetükben, jó játékosokkal rendelkeznek" - mondta a keddi sajtótájékoztatón a magyar kupagyőztes mestere, aki kijelentette, nem lehet véletlen, hogy a montenegróiak két párharcot már megnyertek. "Kemény találkozóra számítok már az első felvonás alkalmával is".



A 62 éves szakember szerint továbbra is fontos, hogy két mérkőzésben gondolkozzanak. Kifejtette, háromnaponta meccset játszani komoly feladat, próbálja úgy "összesakkozni" a csapatot, hogy rendben legyen.



"Azok az ellenfelek számunkra sokkal jobban fekszenek, amelyek kezdeményezőek, játszani próbálnak, és így nekünk a középpályás labdaszerzéseinkből lehetőségeink nyílnak - ez sokat számított például a Larnaca ellen. A Mornart inkább a Corvinulhoz hasonlítanám, nem kezdeményező, labdabirtokló csapat, inkább a saját térfelén, az egységes védekezéséből indul" - utalt Bognár az Európa-ligában elvesztett, majd a harmadik számú európai kupasorozatban átkerülve megnyert párharcra.



Böde Dániel csapatkapitány azt hangsúlyozta, hogy a hangulat jó a csapatnál, mert hamar kilábaltak a Corvinul elleni fiaskó okozta hullámvölgyből.



"Egy nyelvet beszélünk, a lehető legjobban megértjük egymást, ami sokat segített, hogy gyorsan helyre tegyük magunkat. Kiváló csapategységünk van, és most a helyes úton érezzük magunkat. Biztos vagyok benne, hogy az Újpest legyőzése a hosszabbításban óriási löketet adott a csapatnak" - mondta a 37 éves támadó a vasárnapi bajnokira utalva.



A párharc győztesére a cseh Mlada Boleslav és az izraeli Hapoel Beer-Seva továbbjutója vár a következő, immár főtáblára kerülésért sorra kerülő negyedik selejtezőkörben, a vesztes pedig búcsúzik.



A 19 órakor kezdődő szerdai mérkőzést a Duna élőben közvetíti. A visszavágót jövő kedden rendezik Podgoricában.



