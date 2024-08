Droglabort üzemeltetett Óbudán

2024. augusztus 7. 09:54

A Fővárosi Főügyészség jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt vádat emelt egy drogkereskedő ellen, aki droglabort üzemeltetett Óbudán - közölte a Fővárosi Főügyészség szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a 31 éves vádlott legkésőbb 2022. június végétől különféle kábítószerek kereskedelmével foglalkozott Budapesten, és a kábítószerek előállításához szükséges eszközöket is tartott egy óbudai bérelt lakásban.



A rendőrség a férfi 2022. szeptember 8-i elfogásakor a lakásban a jelentős mennyiség nyolcszorosát meghaladó kábítószert, azaz 300 MDMA tartalmú tablettát, közel 20 gramm kokaint és 500 gramm amfetamin port foglalt le, továbbá megtalálta a kábítószer előállításához, méréséhez, adagolásához, fogyasztásához szükséges anyagokat és eszközöket is, köztük kémiai folyamatábrákat tartalmazó feljegyzéseket, amfetaminolajat, digitális mérleget, illetve kokain tisztaságmérő eszközt is.



A főügyészség a korábban letartóztatásban, majd 2023 júniusa óta bűnügyi felügyelet alatt álló vádlottal szemben végrehajtandó fegyházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását, valamint a tőle lefoglalt különböző, a kábítószer értékesítéséből származó mintegy 3 millió forint összértékű készpénzre (forint, euró, orosz rubel, svájci frank) vagyonelkobzás alkalmazását indítványozta a bíróságnál - áll a közleményben.

mti