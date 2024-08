Rangadó

2024. augusztus 17. 12:29

A Fradi szombaton 19.30-tól az ősi rivális Újpestet fogadja a Groupama Arénában a 2024/2025-ös idény első rangadóján. A találkozó előtt a vezetőedző, Pascal Jansen beszélt várakozásairól.

A BL-selejtezőből való kiesést már kénytelen volt lenyelni a holland edző. És a szurkolótábor... - fradi.hu

- Nagyon különleges meccs lesz az Újpest elleni, tudom, mennyit jelent ez a meccs a szurkolóknak, a csapatnak, a klubnak. Több YouTube-videót is megnéztem a korábbi évekből, egytől egyig minden meccsen lenyűgöző volt a hangulat – kezdte Pascal Jansen. – A legjobb formánkat kell nyújtanunk, ha nyerni akarunk, ahogy azt tette a csapat a korábbi években az Újpest ellen. Megvan a saját filozófiánk, amit követünk minden egyes edzésen, minden egyes meccsre készülve. Ez ráadásul nem csak egy meccs a sok közül, ahogy mondtam, tisztában vagyok vele, hogy mit jelent a szurkolóknak. Fel kellett töltődnünk, regenerálódnunk kellett a keddi meccs után, amit meg is tettünk. Bízunk a szurkolóinkban, hogy ezúttal is ott lesznek a stadionban, és folyamatosan buzdítanak minket, ahogy tették azt az előző mérkőzéseinknek is – mondta Pascal Jansen.

Az FTC-Újpest bajnoki találkozót augusztus 17-én, szombaton 19.30-tól rendezik a Groupama Arénában.

