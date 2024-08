Migránsözön a magyar-szerb határon

2024. augusztus 21. 18:39

A korábbi adatokhoz képest jelentős növekedést tapasztalnak a határsértők számában a magyar-szerb határon - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán az M1 aktuális csatornán.

Bakondi György közölte, az elmúlt hétvégén hetven embert fogtak el a határon, az idén pedig már meghaladja a háromezer-hétszázat az elfogott migránsok száma. Szerinte ez azt jelzi, hogy van egy bizonyos visszaáramlás annak ellenére, hogy az embercsempész bandákat a szerb rendőrök kiszorították.



Úgy fogalmazott, a horvát-bosnyák határra települt, az illegális bevándorlást mozgató embercsempész csoportok egy része újra kísérletezik a magyar határ megközelítésével. Hozzátette, ez az irány azért fontos nekik, mert kevesebb határt kell átlépnie a migránsoknak Nyugat-Európa irányába, mint ha ezt az utat a Balkánon tennék meg. Kijelentette, komoly figyelemmel kísérik a görög-török határtól az illegális bevándorlással kapcsolatos információkat és készen állnak arra, hogy a jelenleginél nehezebb helyzetben is biztosítsák a határőrizetet.



A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója emlékeztetett, egyre több európai állam tervez szigorításokat a bevándorláspolitikájában. Példaként említette azt, hogy a dán-svéd határon lezárásokat hajtottak végre azért, hogy a Svédországból dán területeken bűncselekményeket elkövető, migrációs hátterű bűnbandákat távol tartsák. Hozzátette, Angliában és Németországban is szigorítást terveznek.



Bakondi György leszögezte, sok európai országban úgy gondolják, hogy most már túl sok a migráns, és azok túl sok juttatásban részesülnek. Az elmúlt tíz évben az általuk elkövetett bűn- és terrorcselekmények sokasága pedig politikai türelmetlenséget váltott ki a lakosságban, ezt a legutóbbi európai parlamenti választások is igazolják - mondta.



A főtanácsadó aláhúzta, a migráció negatívuma, amelyről a magyar kormány 2015 óta "visszatérően és elég világosan beszél" beigazolódik. Szerinte egyre markánsabban megjelenik a tagállamok között az az állítás, miszerint az illegális migráció elsősorban nem szociális, hanem biztonsági kérdést jelent. Hangsúlyozta, mindannak ellenére, hogy a probléma kezelése az Európai Unión belül nem szerepel ilyen hevességgel, a tagállamok nemzeti intézkedéseket terveznek.



MTI