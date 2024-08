A brüsszeli szélsőség görcsös erőlködése

2024. augusztus 23. 12:37

Brüsszel képtelen beletörődni abba, hogy Magyarország nem enged be migránsokat - közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 reggeli műsorában pénteken, jelezve: a legutóbbi kormányülésen szóba került, hogy milyen jogi lépést, pert lehet indítani az Európai Bizottság ellen.

Bakondi György kiemelte, hogy Magyarország saját költségvetési forrásokból biztonságos határőrizeti rendszert működtet a szerb határszakaszon már tíz éve. Mindez sok milliárd forintos költséggel jár, az Európai Uniótól azonban anyagi támogatás helyett csak "szüntelen politikai, jogi és médiatámadásokat" kap Magyarország - tette hozzá.



Hangsúlyozta: az említett határszakasz nemcsak Magyarország belső biztonságát garantálja, hanem az EU tagállamait, polgárait is oltalmazza. A magyar kormány ezért úgy gondolja, reális és indokolt, hogy uniós forrásokhoz is hozzáférhessen a védelmi költségek legalább egy részének fedezésére.



"Olyan forrásokhoz, amit minden más állam megkap, csak mi nem" - jegyezte meg.



A főtanácsadó közölte: a legutóbbi kormányülésen szóba került, hogy milyen jogi lépést, pert lehet indítani az Európai Bizottság ellen.



Felidézte, hogy néhány héttel ezelőtt 80 milliárd forintos bírságot szabtak ki Magyarországra a tranzitzónák miatt, miközben az Európai Bizottság maga is egy ahhoz nagyon hasonlót tervez megvalósítani a migrációs paktumban.



Hozzátette: Magyarországnak napi 400 millió forintos büntetést is kellene fizetnie mindaddig, amíg feltartóztatja a politikai menekültstátuszra nem jogosultakat.



Ez aránytalan és rendkívül súlyos következményekkel járó büntetés, ami arra próbálja rákényszeríteni Magyarországot, hogy feladja a migrációs politikáját, és felszámolja a hatőrizeti rendszert - mutatott rá Bakondi György, hangsúlyozva: ha Magyarország felszámolná a határőrizetet, az súlyosan veszélyeztetné a magyar emberek mindennapjainak biztonságát.

MTI