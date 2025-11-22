Bágya Ferenc filmje kapta a XXIV. Lakiteleki Filmszemle fődíját, a Kairosz díját Zajti Gábor érdemelte ki

Szerző: mti

2025. november 22. 21:07

Bágya Ferenc budapesti rendező Két parasztpolitikus - Czupy Bálint és Hajdu-Németh Lajos című filmje kapta a XXIV. Lakiteleki Filmszemle fődíját, amelyet a lakiteleki Hungarikum Ligetben adtak át - közölték a szervezők az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a XXIV. Lakiteleki Filmszemle felhívására hazai és határon túli alkotóktól 154 alkotás érkezett, a versenyprogramba 41 filmet válogattak be. A harmincöt tagú zsűri elnöke Buglya Sándor Balázs Béla-díjas filmrendező, producer volt.

Bágya Ferenc alkotásával Külgazdasági és Külügyminisztérium 1 millió forintos különdíját és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 500 ezer forintos különdíját érdemelte ki.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium 1 millió 400 ezer forintos különdíját a budapesti S. Papp Máté A mester című filmje kapta. A közönség döntése alapján az alkotás elnyerte A nap filmje címet is.

Kövér László, az Országgyűlés elnökének egymillió forintos különdíját és a kiskunfélegyházi Móravárosi Nyugdíjas Klub 25 ezer forintos különdíját a Bolyai Farkas című alkotás kapta. A filmet a marosvásárhelyi (Erdély) Miholcsa Gyula rendezte.

A Pintér Sándor belügyminiszter által felajánlott egymillió forint értékű Zsolnay-vázával és a kiskunfélegyházi Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Kollégium 25 ezer forintos különdíjával a zsűri a kecskeméti Tóth-Pócs Roland és Balajthy László Boldimó hegedűje című filmjét jutalmazta.

A Honvédelmi Minisztérium egymillió forintos különdíját a Hol sírjaik domborulnak... című filmért a tornaaljai (Felföld) Majoros Jácint és Majoros Judit kapta.

Az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság 650 ezer forintos különdíját a budapesti Zsoldos Balázs Elekes Lajos című alkotása érdemelte ki.

A Magyar Művészeti Akadémia 500 ezer forintos különdíját, a lakiteleki önkormányzat különdíját és a zsombói Wesselényi Tanyai Népfőiskola és Tájvédelmi Egyesület 25 ezer forintos különdíját a Vadvízország című filmért a budapesti Bartha Máténak és Illés Zsófia Szonjának ítélték.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 500 ezer forintos különdíját a temesvári (Erdély) Keresztes Péter Csak a csend marad című filmje kapta.

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 500 ezer forintos különdíját a Ludasi történetek - A Ludasi-tó természeti és kulturális értékei című alkotásért a palicsi (Délvidék) Fejős Csilla vehette át.

A Ma7 médiacsalád 400 ezer forintos különdíjával a zsűri a füleki (Felvidék) Sípos Bernarda Wo ist die Liebe? - Hol van a szeretet? című filmjét jutalmazta.

A Kairosz Kiadó 300 ezer forintos különdíját és a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat különdíját a Lengyel piac című filmért az érdi Zajti Gábor érdemelte ki.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 300 ezer forint értékű stúdió használati különdíját a "2 nap helyett 8 év" című alkotásért a hajdúnánási Bibercz Eliza vehette át.

A pénteki díjátadón további díjakat és különdíjakat is átadtak.