Labdarúgó NBI – Lukács Dániel duplájával győzött a Felcsút

Szerző: MTI, Gondola

2025. november 22. 18:08

Nyomasztóan üres stadionban a Puskás Akadémia 2-0-ra győzött a Kisvárda ellen a labdarúgó Fizz Liga 14. fordulójának első szombati mérkőzésén.

Labdarúgó Fizz Liga - Puskás Akadémia FC - Kisvárda Master Good

Felcsút, 2025. november 22. Medgyes Sinan (j4), a Kisvárda játékosa a Fizz Liga 14. fordulójában játszott Puskás Akadémia FC - Kisvárda Master Good mérkőzésen a felcsúti Pancho Arénában 2025. november 22-én. MTI/Purger Tamás

Fizz Liga (NB I), 14. forduló:

Puskás Akadémia FC – Kisvárda Master Good 2-0 (1-0)

Pancho Aréna, v.: Derdák

gólszerző: Lukács D. (40., 79.)

sárga lap: Matanovic (63.)

Puskás Akadémia: Szappanos – Maceiras, Golla, Markgráf, Ormonde-Ottewill (Harutyunjan, 91.) – Duarte, Okeke (Kern, 80.) – Lukács D., Dárdai (Favorov, 80.), Nagy Zs. (Szolnoki, 91.) – Colley (Fameyeh, 70.)

Kisvárda: Popovics – Cipetic, Jovicic, Chlumecky – Nagy K. (Szikszai, 81.), Bíró, Melnyik (Molnár G., 81.), Mesanovic (Jordanov, 60.), Medgyes (Körmendi, 81.) – Novothny (Pintér F., 81.), Matanovic

Labdarúgó Fizz Liga - Puskás Akadémia FC - Kisvárda Master Good

Felcsút, 2025. november 22. Lukács Dániel, a Puskás Akadémia játékosának gólöröme a Fizz Liga 14. fordulójában játszott Puskás Akadémia FC - Kisvárda Master Good mérkőzésen a felcsúti Pancho Arénában 2025. november 22-én. MTI/Purger Tamás

Hatalmas hazai fölény jellemezte a találkozó első félidejét: a Puskás Akadémia sokkal többet birtokolta a labdát és folyamatos veszélyt jelentett a vendégkapura, míg a Kisvárda erejéből a védekezés mellett támadásra már nem futotta. A felcsúti nyomás a 40. percben érett góllá: Lukács Dániel fejjel volt eredményes. A kisvárdaiak passzivitását jól jelzi, hogy a szünetig kapura lövéssel sem próbálkoztak.

Fordulást követően - az egyre intenzívebb havazásban - éledezett és többet támadott a Kisvárda, ami a hazai gárdának lehetőséget kínált gyors kontratámadásokra, az előnye növelésére, de a helyzetek rendre kimaradtak. A félidő közepétől visszavette a mérkőzés irányítását a Puskás Akadémia és Lukács Dániel második góljával eldöntötte a három pont sorsát. A folytatásban kevés említésre méltó esemény történt.

Labdarúgó Fizz Liga - Puskás Akadémia FC - Kisvárda Master Good

Felcsút, 2025. november 22. Bíró Bence Balázs, a Kisvárda (j) és Michael Okeke, a Puskás Akadémia játékosa a Fizz Liga 14. fordulójában játszott Puskás Akadémia FC - Kisvárda Master Good mérkőzésen a felcsúti Pancho Arénában 2025. november 22-én. MTI/Purger Tamás

A Puskás Akadémia az első perctől kezdve sokkal jobban játszott és nagyobb különbséggel is győzhetett volna. A Kisvárda az első játékrészben gyengén teljesített, a másodikban kicsit jobban, de nem volt esélye a pontszerzésre.