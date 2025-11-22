Labdarúgó NB I - Robert Keane nem tud mit kezdeni a Fradival

Szerző: MTI, Gondola

2025. november 22. 22:05

Az FTC megint edzőmeccsnek tekintette a bajnoki mérkőzést. A Spartacus megbüntette ezért a hozzáállási hibáért: már az első félidőben 2-0-ra vezetett. Az edzőmeccs jellegének maga a tréner, Robert Keane adta az alaphangulatot. Nagyon gyenge összeállításban küldte pályára a zöld-fehéreket. Az ír edző mérkőzés közben önkritikát gyakorolt. A következő játékosokat cserélte le: Makreckis, Levi, Kanikovszki. Nagy B., Pesic. Pont azokat a játékosokat, akiket eleve nem lett volna szabad pályára küldeni. Megyei harmadosztályú teljesítményt nyújtottak. Ezeket a játékosokat a keretből is ki kellene hagyni. Keane testbeszédéből látszott, hogy már a második félidő derekán beletörődött a vereségbe. Nincs könnyű helyzete, hiszen nézzük meg, kiket tudott behozni csereként: Cadu, Gruber, Abu Fani, Yusuf, Varga B. két játékos: Gruber és Varga rendben van, de a többi fradista közepes képességű, tőlük meccsfordulatot remélni nem lehet. Keane mérkőzés utáni nyilatkozatából is kiviláglott: nem tudja, mihez kezdjen a Fradival. Ez azért is nagy gond, mert a magyar klubfutballban egyedül az FTC képviseli színeinket, és a török Fenerbahce ellen csütörtökön nem mondhat csütörtököt. És Keane most azt mondta, a mai gyenge teljesítmény után nem tudja, kiket fog pályára küldeni. Nézzük a mostani szereplőket: Dibusz - kiválóan védett, a második gólnál hibázott, ezt kapusedzőjével kell megbeszénie (már a lövés előtt elmozdult jobbra, a labda balra jött, ha alapállásban marad, bal kézzel szögletre tudja ütni). Cissé - a szokásos jó játékot hozta, különösebb hibát most nem követett el. Ötvös - nem éri el a Fradi szurkolótábora által egy FTC-játékostól várt színvonalat. Szalai G. - gyenge, és semmit nem fejlődik. Rossi egyszer kihagyta a válogatott keretből, legutóbb a keretbe tette, de pályára nem küldte. Makreckis - soha nem volt igazán Fradi-színvonalú játékos, most Keane le is cserélte a szünetben, nála jobb képességű játékos ezen a poszton a jelenleg székelyföldi csapatnak kölcsönadott Kaján. Cadu - csereként jött be, sokkal jobb, mint Makreckis, sajnos nem tud koncentrálni. sokat hibázik. Levi - hatalmas gólhelyzetet hagyott ki rossz koncentrációs képessége miatt, ezt a helyzetkihagyást büntette meg második goljával a Spartacus, soha nem érte el a Fradiban elvárható színvonalat. Gruber - kiváló játékos, de csak csereként nyújt nagy teljesítményt, góljával most is teljesítette az elvárhatót. Kanikovszki - soha nem érte el a Fradiban elvárható színvonalat, most le is cserélték. Abu Fani - közepes képességű játékos, emlékezetes játékkal soha nem szolgált. Tóth A. - kivételes tehetség, nagy ígéret, sajnos az utóbbi mérkőzéseken elhalványult. Nagy B. - távol áll a Fradiban elvárható színvonaltól, labdák tömegét adja el, ezért is kellett lecserélni. Yusuf - tehetséges, de ezt ritkán mutatja meg. Joseph - tehetséges, de ehhez a mérkőzéshez sem tudott semmit hozzátenni. Pesic - a múltban néhány fontos gólt szerzett, de érdemben nem tud a mérkőzéshez hozzátenni semmit. Varga B.- kitűnő futballista, nagy érték.

A Nyíregyháza 3-1-re nyert a Groupama Arénában a bajnok Ferencváros ellen a labdarúgó Fizz Liga 14. fordulójának szombat esti mérkőzésén, s története során először győzte le a fővárosban a zöld-fehéreket.

A korábbi tizenhárom, a Ferencváros pályaválasztásával lejátszott NB I-es mérkőzés közül a budapestiek tizenkettőt megnyertek, a Nyíregyházának szombatig csak egy gól nélküli döntetlennel volt sikerélménye még 2010-ben.

A zöld-fehérek harmadik bajnoki vereségüket szenvedték el ebben az idényben, a Puskás Akadémia és a Zalaegerszeg után a Nyíregyháza ellen is odahaza kaptak ki.

Fizz Liga, 14. forduló:

Ferencvárosi TC-Spartacus FC 1-3 (0-2)

Groupama Aréna, 6477 néző, v.: Bognár T.

gólszerző: Gruber (84. - 11-esből), illetve Manner (3.), Kovácsréti (30.), Toma (85.)

sárga lap: Varga B. (94.), illetve Antonov (57.), Kovácsréti (73.), Toma (92.)

Ferencváros:

Dibusz - Cissé, Ötvös, Szalai G. - Makreckis (Cadu, a szünetben), Levi (Gruber, a szünetben), Kanikovszki (Abu Fani, a szünetben), Tóth A., Nagy B. (Yusuf, 61.) - Joseph, Pesic (Varga B., 61.)

Nyíregyháza Spartacus:

Kovács D. - Farkas B., Bitri, Katona L., Antonov - Manner (Oláh, 82.), Sankovic (Temesvári, 63.), Katona B., Kovácsréti (Nagy D., 93.) - Gilbert (Toma, 63.) - Babunszki (Kovács M., a szünetben)

Meglepte ellenfelét a Nyíregyháza, és már a 3. percben vezetést szerzett, mégpedig a Ferencvárosban nevelkedett Manner Balázs első NB I-es góljával. A korai előnyszerzés után a vendégek bátran futballoztak, a trinidadi Dantaye Gilbert pedig rendre nyomás alatt tartotta a hazaiak védelmét. Árulkodó a Ferencváros teljesítményéről, hogy első gólszerzési lehetőségére a 26. percig kellett várni, de Lenny Joseph távoli lövése után a labda nem sokkal a léc fölé szállt, egy perccel később pedig a hazaiak első kaput eltaláló lövése is a francia-haiti kettős állampolgárságú csatár nevéhez fűződött, de Kovács Dániel védett. Mielőtt azonban a címvédő belelendült volna, egy másik korábbi ferencvárosi játékos, Kovácsréti Márk a 30. percben kettőre növelte a Spartacus előnyét. A Nyíregyháza úgy vezetett 2-0-ra, hogy legeredményesebb játékosa, az ötgólos nigériai Bright Edomwonyi eltiltása miatt nem játszhatott.

A szünetben hármat cserélt Robbie Keane, a fővárosiak vezetőedzője, s Abu Fanival, Caduval és Gruber Zsomborral támadóbban lépett fel ugyan csapata, de az átütőerő továbbra is hiányzott. Így negyedórával később már Varga Barnabás és Bamidele Yusuf is a pályán volt. Idővel a vendégek egyre rövidebb ideig tartották meg a labdát a középpályán, de a hazaiak lövései vagy fejesei rendre elkerülték Kovács Dániel kapuját. Gruber a 84. percben büntetőből szépített ugyan, és már hét gólnál tart a bajnokságban, de a cserék a vendégeknél is jól sikerültek, mert a középkezdés után a második félidőben pályára lépő Oláh Benjámin és Toma György összjátékából utóbbi ismét kétgólosra növelte az előnyt.

A Spartacus története során először nyert idegenben bajnokit a Ferencváros ellen, s győzelmével a kiesőzónából a kilencedik helyre lépett előre a tabellán.