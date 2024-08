Orosz légi eszköz sértette meg Lengyelország légterét

2024. augusztus 26. 18:22

Ukrajna irányából légi eszköz repült be Lengyelország légterébe, feltehetőleg pilóta nélküli orosz légi járműről van szó - közölte hétfőn Maciej Klisz altábornagy, a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoka.

A légvédelmi rendszer rádiólokációs eszközei hétfő hajnalban észlelték, hogy a tárgy az ukrajnai Cservonogrod városa irányából átrepült az ukrán-lengyel határon, és 25 kilométeres mélységben hatolt be a lengyel légtérbe, majd eltűnt - közölte Klisz.



Hozzátette: feltehetőleg egy pilóta nélküli légi járműről van szó, amely után most mintegy 70 katona az ukrán határtól közel 30 kilométerre fekvő lengyel Tyszowka település térségében kutat.



A műveleti parancsnok elmondta: az incidens miatt kapcsolatban van Wladyslaw Kosiniak-Kamysz kormányfőhelyettessel, nemzetvédelmi miniszterrel, valamint Wieslaw Kukula altábornaggyal, vezérkari főnökkel.



Klisz azzal hozta összefüggésbe a tárgy berepülését, hogy hétfő hajnalban Oroszország nagyszabású légitámadást indított rakétákkal és drónokkal ukrán területek ellen. A Lengyelország szomszédságában fekvő nyugat-ukrajnai megyéket is érintő támadás miatt hétfő reggel az ukrán határ mentén lengyel és szövetséges vadászgépek szálltak fel járőrözés céljából.



Az ukrajnai háború kitörése óta Lengyelországban több légi incidens is történt. 2022 novemberében a kelet-lengyelországi Przewodów településen egy Ukrajnából indított rakéta csapódott be, két lengyel állampolgár halálát okozva. Tavaly áprilisban a nyugat-lengyelországi Bydgoszcz melletti erdőben egy orosz gyártmányú, 2022 végén kilőtt manőverező robotrepülőgép maradványaira bukkantak. Emellett többször, néhány másodpercre azonosítatlan eszközök sértették meg Lengyelország légterét, de ezek végül nem lengyel területen landoltak.

MTi